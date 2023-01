Finis les produits de la famille des néonicotinoïdes, responsable du déclin des populations d'abeilles, et de certains pesticides sur le territoire de la Ville de Québec. L'administration Marchand va adopter, en deux temps, un nouveau règlement pour interdire les produits les plus nocifs.

Un nouveau règlement doit entrer en vigueur l'an prochain avec avec de nouvelles restrictions et quelques exceptions.

On n'est pas en guerre contre la pelouse , affirme la directrice de la section du suivi environnemental, Geneviève C-Lévesque. La liste complète des produits sera connue plus tard.

Dès le printemps 2024, seuls les biopesticides seront autorisés à Québec. Les biopesticides sont connus pour être moins néfastes pour la santé et l'environnement. Il y aura tout de même des exceptions lorsqu'il y aura une menace d'infestation ou une menace à la santé humaine ou animale.

Par exemple, les citoyens qui se retrouveront avec des problèmes d'infestation de leur pelouse, de vers blancs ou encore de punaises velues pourront toujours faire une demande de permis à la Ville pour pouvoir acheter les produits chimiques plus forts. La Ville donnera son accord après avoir évalué si d'autres méthodes plus écologiques peuvent enrayer le problème.

Le service l'environnement reste lucide. Les pesticides demeurent un outil efficace pour des situations hors de contrôle , précise la directrice. Le permis sera gratuit et la Ville s'engage à donner une réponse dans les 7 jours suivants.

Certains pesticides nuisent à la biodiversité et la survie de certaines espèces. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ainhoa Ibarrola

Avec sa nouvelle règlementation, la Ville de Québec emboîte le pas des 160 autres municipalités de la province, dont Montréal, Laval et Sherbrooke. Pour l'heure, l'administration Marchand n'envisage pas de remettre des amendes en cas d'infraction, comme le règlement le prévoit à Montréal.

La Ville de Québec va également interdire la possession et l'entreposage de produits proscrits à la maison. Elle va inviter les gens à se débarrasser de leurs vieilles bouteilles lors d'une collecte spéciale ou en se rendant à l'écocentre le plus près. Le maire Marchand n'entend pas mettre sur pied une police des pesticides. On n'ira pas dans les cabanons des gens.

Registre des fournisseurs

La première mesure de ce règlement visera les fournisseurs des produits interdits. La Ville évalue qu'il y en a 70 sur son territoire. Dès cette année, tous les fournisseurs et commerçants qui vendent des pesticides devront s'enregistrer auprès de la Ville au coût de 250 dollars. Chaque année, ils devront produire un document dans lequel il sera inscrit les produits vendus, la quantité et le motif évoqué. Ces informations vont permettre à la Ville d'avoir un meilleur portrait de ce qui se passe.

Selon la directrice Geneviève C-Lévesque, les premières discussions avec les commerçants sont positives. Cette règlementation va donner une confiance additionnelle à la clientèle et éliminer des fournisseurs qui pourraient vouloir s'improviser dans le marché.

Les produits visés par le projet de règlement sont déjà vendus avec certaines restrictions. Ils sont accessibles en vente libre, mais ils se retrouvent derrière des vitrines des magasins. L'intervention d'un préposé est requise.

Parler d'une seule voix

Si on ne peut pas acheter les produits sur le territoire de la Ville de Québec, rien ne va empêcher un citoyen d'aller dans les villes voisines de l'agglomération ou de la communauté métropolitaine de Québec pour le faire.

L'administration Marchand demande au ministère de l'Environnement de passer de la parole aux actes en adoptant la révision promise de son propre règlement qui doit tripler le nombre de pesticides interdits au Québec et de limiter l'accès à ces produits à l'ensemble de la province.

Des bouteilles du désherbant Roundup, contenant du glyphosate, sur une tablette de magasin. Photo : Reuters / Yves Herman

La Ville de Québec attend ce signal pour ensuite demander aux municipalités voisines d'opter pour des règlementations similaires. On a l'intention d'aller frapper à la porte de nos voisines pour les convaincre d'emboiter le pas , promet Alain Tardif, directeur général adjoint, Service de proximité.

La règlementation en vigueur depuis 2009 protège déjà les prises d'eau potable en interdisant les pesticides dans les bassins versants. Les mesures les plus restrictives seront maintenues dans le prochain règlement. Les propriétaires de terrains de golf devront également fournir un plan de réduction des pesticides.

Le projet de règlement actuel exclut les terres agricoles. D'autres mécanismes existent déjà pour encadrer l'utilisation de pesticides.

Changement de culture

L'objectif du Service de l'environnement de la Ville de Québec est d'accompagner le citoyen dans cette transition . Il y aura diverses activités de consultation au cours du prochain mois en vue de l'adoption du règlement. La Ville entend par la suite multiplier les actions pour sensibiliser les citoyens. On veut le faire et on veut bien le faire , insiste le maire de Québec.

La Ville promet de donner des alternatives aux citoyens pour les aider à garder une pelouse plus verte et en santé. L'entretien plus écologique prévoit la taille plus haute de l'herbe, l'ajout de trèfle ou de compost.

La Ville dit s'être inspirée de ce qui s'est fait ailleurs au Québec. Selon Geneviève C-Lévesque, aucune municipalité ne reviendrait en arrière, malgré quelques ajustements nécessaires.