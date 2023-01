Les étudiants en médecine de l’Université Laval boudent les stages dans l’Est-du-Québec

Une information confirmée par la directrice adjointe des relations publiques de l'Université Laval, Andrée-Anne Stewart, qui nous a indiqué par courriel, que l'université a reçu une pétition signée par trois cents futurs médecins et que les étudiants reprochent à la faculté de ne pas les avoir informés suffisamment à l'avance de cette manière de procéder.

En date du 20 janvier, la Faculté de l’Université Laval avait encore 48 places de stages à pourvoir dans des hôpitaux en région, principalement dans l'Est-du-Québec.

Centres hospitaliers de l'Est-du-Québec offrant des stages aux étudiants de l'Université Laval Hôpital Le Royer (Baie-Comeau)

Hôpital de Chandler

Hôpital de Matane

Hôpital d'Amqui

Hôpital régional de Rimouski

Centre hospitalier régional du Grand-Portage (Rivière-du-Loup)

Hôpital de Notre-Dame-du-Lac

Ce sont, aux dires de Mme Stewart, des stages de grande qualité, effectués dans le même milieu qui permet aux étudiants de développer une relation pédagogique privilégiée avec les superviseurs de stages et autres professionnels de la santé .

« La qualité des stages offerts dans ces différents milieux a d’ailleurs toujours été reconnue par les étudiants, étudiantes, et les résidents et résidentes qui ont participé. » — Une citation de extrait du courriel d’Andrée-Anne Steward, directrice adjointe des relations publiques de l’Université Laval

Le tirage au sort a donc été suspendu pour l’instant. Mme Stewart a indiqué qu'une rencontre a eu lieu avec les étudiants, lundi, afin d’échanger sur les pistes de solution possibles .

Elle a expliqué que le mode d’attribution des stages par tirage au sort découle d’une mise à jour des politiques et procédures de la Faculté de médecine en octobre 2021 et qu’elle répond à la demande du ministère de la Santé et des services sociaux de former plus de médecins pour les besoins des régions.

Réaction du ministère de l'Enseignement supérieur

La ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, s'en remet à la décision de l'université.

Par courriel, elle aussi rappelle les changements mis en place en 2021. Notre gouvernement a mis en place des mesures afin de rehausser les cohortes en médecine pour combler les besoins partout au Québec. Une aide financière de 15,9 millions de dollars a été octroyée à quatre universités ayant un programme de médecine pour les années universitaires 2021-2022 à 2023-2024.

Elle ajoute que l’Université peut, par exemple, embaucher des ressources pour le démarchage de nouveaux milieux de stage.

Nous n’avons pas reçu de réponses à nos demandes d’entrevues au Regroupement des étudiants en médecine de l’Université Laval et à la Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval.