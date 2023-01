Un homme reconnu coupable d’avoir enregistré clandestinement son ex-conjointe

Marc Gordyn a été déclaré coupable de harcèlement criminel contre son ex-conjointe et contre l’une des fréquentations de cette dernière.

Il a aussi été reconnu coupable d’être entré par infraction dans le domicile de son ex-conjointe et d'avoir intercepté des communications privées.

« M. Gordyn a installé des dispositifs d’écoute artisanaux qui ont été faits pour avoir accès à ce qui se passait dans l’intimité de la résidence de son ex-conjointe. [...] Il a été arrêté en possession de plus de 5000 fichiers d’enregistrement contenant la vie intime de son ex-conjointe. » — Une citation de Me Isabelle Dorion, procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales

La preuve a démontré une écoute attentive de ces fichiers-là de la part de l’accusé, où il était en mesure d’avoir accès à l’information personnelle. On peut penser à tout ce qu’on fait à domicile, dans notre intimité, les conversations qu’on a, les gens qu’on rencontre. Il avait accès à ça, et utilisait cette information-là pour avoir un contrôle sur sa vie. Il a entre autres écrit des messages à ses connaissances et à des membres proches d’elle dans son réseau social , ajoute la procureure.

Pas de contact avec la victime en cour

Comme Marc Gordyn a choisi de se représenter seul en cour, des mesures ont été mises en place pour protéger sa victime pendant les procédures judiciaires, précise Isabelle Dorion.

On a fait la demande pour qu’entre autres, un avocat soit nommé pour que lui ne puisse pas poser des questions à la victime. Il n’a jamais pu poser des questions à son ex-conjointe directement, et elle n’a jamais vu ou eu à entendre l’accusé lors de son témoignage. Elle a pu être en mesure de rendre un témoignage au moins avec cette sérénité-là de savoir qu’elle n’allait pas être exposée à voir ou à parler avec son agresseur , explique-t-elle.

Marc Gordyn restera détenu en attendant les observations sur la peine, le 7 mars prochain. Entre-temps, un rapport présentenciel sera préparé sur son dossier, et il sera soumis à certaines évaluations pour mieux comprendre son risque de récidive.

On veut aussi s’assurer que la victime puisse nous acheminer toute information qu’elle juge pertinente pour qu’on puisse savoir l’impact que ces crimes ont eu sur elle , ajoute la procureure.

Marc Gordyn a par ailleurs déjà été déclaré coupable pour une infraction d’évasion de l’établissement de détention de Sherbrooke.

C’est une enquête conjointe entre le Service de police de Sherbrooke et la Sûreté du Québec qui a permis de mener à des accusations contre lui.