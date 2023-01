Une vague d’air froid s’installera dans les Prairies dès jeudi

La masse d’air responsable du plus fort refroidissement de la toundra sibérienne depuis des décennies se dirige maintenant vers le Canada, dont l'Ouest du pays.

Après un court moment de répit, avec un redoux au-dessus des normales saisonnières, Environnement et Changement climatique Canada (ECC) prévoit maintenant un retour des températures froides dans les Prairies.

Kyle Fougère, un météorologiste pour ECC , indique que ce refroidissement débutera jeudi avec un cocktail de neige et de pluie verglaçante. Ce système de basse pression va définitivement propager de la neige et des vents forts à travers les Prairies.

Après ça, [...] c’est là que nous allons recevoir les températures froides , ajoute-t-il.

Environnement et Changement climatique Canada s'attend à voir les températures chuter le vendredi pour se stabiliser lors du week-end.

Nous passons de températures qui sont bien au-dessus de la normale et nous allons avoir ce vent vraiment très froid [qui va] descendre et s’installer dans les provinces des Prairies , avertit le météorologiste.

Une température de -62,4 degrés Celsius a été enregistrée en Sibérie en janvier 2023. Photo : getty images/istockphoto / MarianVejcik

Moins pire qu'en décembre

La vague de froid attendue sera toutefois moins sévère que celle du mois de décembre. Par contre, elle mettra fin au redoux ressenti ces derniers temps.

Le mercure devrait descendre à -25 °C à Edmonton d’ici samedi. À Winnipeg et à Saskatoon, le constat est similaire : la température devrait atteindre -21 °C durant le week-end.

Ce système pourrait aussi causer des surprises, car il pourrait toucher la partie est du pays, note Kyle Fougère.

Un record de froid en Russie

Le système attendu au Canada a notamment généré des températures record en Russie. Une station météorologique à Tongulakh, en Sibérie, a enregistré une température de -62,4 °C le 14 janvier. Il s’agit de la température la plus froide enregistrée dans le pays dans au cours des 21 dernières années, en plus d'être la plus froide enregistrée sur terre depuis le début de 2023.

Kyle Fougère se montre toutefois rassurant pour les Canadiens plus frileux : le système devrait s’affaiblir un peu avant d’atteindre les Prairies, mais il risque de s'installer pour un certain temps. Ce genre de système a tendance à rester en place après s'être détaché d’un vortex polaire.

Kyle Fougère prévoit des températures glaciales au moins jusqu'à la première semaine de février. Malheureusement, c’est difficile de déplacer [de l’air] froid. Alors, ça regarde à ce que [le système] traîne pendant un bon moment dans les Prairies.

Avec les informations de Wallis Snowdon