Mesures anti-inflation : un optimisme prudent chez les étudiants albertains

Nous avons une discussion sur la façon dont nous pouvons soutenir les étudiants et les nouveaux diplômés , a dit Danielle Smith durant son émission à la station de radio CHED cette fin de semaine.

Danielle Smith a fait son annonce à la radio ce week-end. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Cependant, la première ministre n'a pas précisé la forme que cette aide pourrait prendre ni son montant : Je ne veux pas préjuger de la façon dont cela se passera, car les conseils doivent passer par notre caucus et notre cabinet. Je vais parler avec Matt Jones [ministre de l’Abordabilité et des Services publics].

« Nous discutons activement de la façon dont nous pouvons apporter un certain soutien aux étudiants. » — Une citation de Danielle Smith, première ministre de l’Alberta

Du côté des associations, la déclaration est accueillie avec un optimisme prudent, notamment de la part des étudiants de l’Université de l’Alberta, qui redoutent que leur établissement n'augmente leurs frais de scolarité.

Il s'agirait d'un scénario à l’image de celui de l’Université de Calgary, qui augmentera de 5,5 % les droits de scolarité l'année prochaine.

Nous sommes en discussion avec la direction de l’Université pour voir quelles sont les différentes solutions [...] pour s'assurer qu'on a le prix le plus bas et le prix qui pourra mieux soutenir les étudiants , assure la vice-présidente de la vie étudiante à l’Union étudiante de l'Université de l’Alberta, Joannie Fogue.

Joannie Fogue, de l’Union étudiante de l'Université de l’Alberta, pense qu'une aide directe serait la meilleure solution pour aider les étudiants à faire face à l'inflation. Photo : Gracieuseté Joannie Fogue.

Selon elle, le gouvernement doit agir pour geler ces augmentations, mais la meilleure mesure pour soulager les contraintes financières serait d’inclure les étudiants dans la prestation anti-inflation du gouvernement.

Si on devait demander une solution nette, qui serait parfaite pour les étudiants, on demanderait un paiement unique au titre du coût de la vie de 54 millions de dollars , dit JOannie Fogue. Selon elle, cela représenterait un montant mensuel de 100 $ pendant six mois par étudiant.

On sait que l'argent ira directement dans les poches des étudiants pour qu'ils puissent affronter tous les différents coûts nécessaires à la vie étudiante , précise-t-elle.

« Les grands oubliés de ces mesures [anti-inflation], ce sont bien évidemment les étudiants » — Une citation de Yaël Orsot, vice-président de l’Association des universitaires de la faculté Saint-Jean à Edmonton

Selon Yaël Orsot, le gouvernement de Danielle Smith pourrait également intervenir sur trois fronts : On pourrait bien demander au gouvernement d'essayer de forcer les universités de fixer une limite à l'augmentation des frais de scolarité. Ça pourrait être une mesure qui serait bien accueillie.

Yaël Orsot, de l’Association des universitaires de la faculté Saint-Jean, accueille avec enthousiasme la déclaration de Danielle Smith, sur l'élargissement de la prestation anti-inflation. Photo : Gracieuseté Yaël Orsot.

L’autre mesure pourrait être de faire bénéficier les étudiants de la récente mesure anti-inflation décidée par le gouvernement albertain, en leur accordant les prestations de 100 $ par mois durant six mois. Ça pourrait les aider à faire face au coût du loyer ou à certaines dépenses , dit-il.

Enfin, Yaël Orsot appelle le gouvernement à revenir sur la décision impopulaire auprès des étudiants du précédent premier ministre sur la réduction des bourses d’études.

« On pourrait s'attendre à ce que le gouvernement fasse un pas en arrière sur la mesure du gouvernement Kenny de diminuer la bourse d’études. » — Une citation de Yaël Orsot, Association des universitaires de la faculté Saint-Jean

Avec tous les bénéfices réalisés cette année par le gouvernement, pourquoi ne pas augmenter [la bourse] , s'interroge-t-il.

Sollicité par Radio-Canada afin d’expliquer les contours de cette réflexion, le ministre de l’Enseignement supérieur, Demetrios Nicolaides, dit qu'il comprend très bien que cet environnement inflationniste unique touche les étudiants de plusieurs façons , mais ne donne pas plus de détails.

Je peux confirmer, dit-il, que le gouvernement de l'Alberta explore activement des options pour aider les étudiants en ces temps difficiles.

Par ailleurs, il rappelle qu'un plafond qui limite l'augmentation des droits de scolarité reste en vigueur.