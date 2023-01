Gatineau pourrait limiter l’utilisation des parfums dans ses édifices

Il n’est pas question d’interdire à la population de se parfumer, précise d’entrée de jeu, Louis Sabourin, conseiller municipal et président de la Commission Gatineau, ville en santé.

Il s’agit plutôt d’une sensibilisation sur les problématiques que rencontre une partie de la population atteinte d’une hypersensibilité environnementale.

Est-ce que je peux aller mollo avec mon push-push? On n'enlève pas les droits à la majorité pour en donner à la minorité , ajoute-t-il.

Le projet a débuté en 2018 avec une demande citoyenne invitant la Commission Gatineau, ville en santé à se pencher sur la question, raconte M. Sabourin.

Louis Sabourin, conseiller municipal du district de Limbour, à Gatineau. Photo : Radio-Canada

Nous à la commission, on attendait un avis de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et cet avis-là nous a été présenté cet automne. Suite à ça, il y a eu une réflexion de tous les membres de la Commission Gatineau, ville en santé.[...] Ce sera au conseil d’accepter ou non , explique M. Sabourin.

Des recommandations

La commission entend en effet déposer quatre recommandations lors de la réunion du conseil municipal du 14 février prochain.

Tout d’abord, elle veut que la Ville réévalue ses critères dans le choix des produits ménagers utilisés dans ses édifices.

La Commission Gatineau, ville en santé entend déposer une série de recommandations au conseil municipal entourant l'utilisation de parfum et de produits parfumés au sein des institutions municipales. (Photo d'archives) Photo : getty images/istockphoto / AndreyPopov

Ensuite, la commission souhaite que les employés municipaux qui travaillent régulièrement au contact de la population soient mieux informés sur la problématique du parfum.

Il faut comprendre qu’il y a des gens qui sont pris chez eux, qui sortent rarement, ne veulent pas aller par exemple à la bibliothèque, trop grande proximité, trop de parfum , fait valoir le conseiller municipal.

Puis, elle veut que des affiches soient installées dans différents lieux de la ville, afin d'interpeller la population.

Pour finir, la Commission Gatineau, ville en santé voudrait que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec établisse une clinique du travail et de l’environnement en Outaouais.

Ça a été démontré dans l’avis de l’ INSPQ que c’est une vraie souffrance, alors ces gens-là peuvent-ils se faire traiter en Outaouais au lieu d’aller au Centre hospitalier universitaire, à Montréal ? , demande M. Sabourin.

Pour le moment, le président de la commission affirme que la réceptivité est bonne au sein des quelques membres du conseil municipal avec qui il a pu échanger.

Si le conseil décide d’aller de l’avant avec la mesure, Gatineau deviendrait le chef de fil québécois en matière de politique sur l'utilisation des parfums au sein de son offre de service, afin de mieux protéger les personnes souffrant d'hypersensibilité environnementale, assure M. Sabourin.