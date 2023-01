Fin des autopsies à Thunder Bay à partir du mois de juin 2023

Plus aucune autopsie ne sera menée au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay (CRSTB) dès juin 2023. Tous les cas seront envoyés à Toronto, à l’unité provinciale de médecine légale.

Et ce, dans une ville qui compte systématiquement l’un des taux les plus élevés d’homicides et de décès par intoxication aux opioïdes au Canada.

En 2022, 15 meurtres y ont été recensés. Un record qui risque de voir Thunder Bay devenir à nouveau la capitale du meurtre au Canada , selon Dan Taddeo, chef par intérim du Service de police de Thunder Bay.

Le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police préconisait en décembre 2018 la mise en place d’une unité de médecine légale à Thunder Bay, idéalement dans le même édifice que le Bureau du coroner régional, au sein de son rapport intitulé Une confiance trahie : les Autochtones et le Service de police de Thunder Bay.

« Notre laboratoire fait face à des pressions croissantes et ne peut plus soutenir cette activité externe, non liée aux services hospitaliers [...] » — Une citation de Marcello Bernardo, directeur des communications au CRSTB

Le département des communications de l’hôpital a confirmé cette nouvelle par courriel en précisant que les ressources de leur laboratoire doivent désormais exclusivement répondre aux besoins de soins aigus des patients du Nord-Ouest de l’Ontario [...].

Impacts sur les enquêtes et les ressources humaines

L’inspecteur détective au sein du Service de police de Thunder Bay, Jeremy Pearson, constate déjà les effets néfastes importants que subit son service d’enquête lorsque les corps sont envoyés à Toronto pour des autopsies.

L'inspecteur détective Jeremy Pearson souhaite la création d'une unité de médecine légale à Thunder Bay afin que les autopsies puissent y être menées. (Photo d'archives) Photo : Avec la permission de Thunder Bay Police Service

Ce processus engendre de nombreux délais qui ont un impact réel sur les enquêtes , affirme l’inspecteur détective Pearson; les scènes de crimes doivent être sécurisées plus longtemps et les enquêtes sont retardées.

Le Service de médecine légale de l’Ontario assure, par courriel, adhérer à de stricts délais en ce qui concerne la tenue d’autopsies et le retour des corps [...] et travailler de concert avec les services de police afin de partager rapidement toute l’information recueillie et de minimiser leur présence lors des examens.

Malgré cela, l'inspecteur détective Pearson prétend qu’un agent de l’unité d’identification médico-légale doit souvent accompagner le corps afin de documenter l’autopsie et de saisir les éléments de preuve qui en découlent.

En 2022, des agents ont été envoyés à Toronto 15 fois pour 16 autopsies, selon l’information obtenue par courriel de Scott Paradis, responsable des relations avec les médias au Service de police de Thunder Bay.

En 2022, 148 autopsies ont été menées à Thunder Bay et 262 autopsies, à Toronto, selon les données obtenues du Bureau du coroner en chef de l'Ontario et le Service de médecine légale de l'Ontario. (Photo d'archives) Photo : iStock

Il ajoute que lorsque les agents sont envoyés à Toronto, ils s’attendent à être absents au moins 2 jours, dans le meilleur des scénarios, sans compter les délais qui peuvent survenir en lien avec les conditions météorologiques ou le retard de vols.

« Des agents, dont le travail est, soyons francs, stressant et, à l’occasion, traumatisant [...] ont préparé leur valise pour une journée, mais sont revenus 3 ou 4 jours plus tard. » — Une citation de Jeremy Pearson, inspecteur détective au sein du Service de police de Thunder Bay

Ce qui pèse lourdement sur les ressources humaines, précise-t-il : lorsqu’un agent s’absente pour l’un de ces examens, l’impact qui se fait sentir sur une équipe de trois est significatif.

Impact sur les familles endeuillées

« Il y a aussi un impact notable sur les familles endeuillées qui savent que leur proche n’est pas en ville et qui doivent attendre que le corps soit libéré au salon mortuaire avant de planifier les obsèques. » — Une citation de Jeremy Pearson, inspecteur détective au sein du Service de police de Thunder Bay

Carolyn Karle, mère de Dayna Elizabeth Karle, raconte que des amis à elle ayant vécu la même expérience étaient affolés à l'idée de ne pas savoir quand le corps de leur enfant serait de retour à Thunder Bay. (Photo d'archives) Photo : CBC/Logan Turner

Carolyn Karle, fondatrice et présidente de l’équipe DEK, parle d'expérience. Sa fille, Dayna Elizabeth Karle, est décédée le 19 septembre 2021 à la suite d’une intoxication accidentelle aux opioïdes.

« Nous devions tenter de savoir où était son corps. [...] Je me disais que je ne l’avais pas encore vue, où était-elle? » — Une citation de Carolyn Karle, fondatrice et présidente de l’équipe DEK

Après avoir appris que le corps avait été envoyé à Toronto pour une autopsie, Mme Karle raconte avoir ressenti une panique totale car [elle] ne savait pas à quoi s’attendre.

Elle croit que ce sera bouleversant pour les familles qui ont besoin de voir le corps; elle a finalement pu voir le corps de sa fille quelques semaines après son décès.

Le coroner en chef de l'Ontario, le Dr Dirk Huyer, reconnait que le fait de mener les autopsies à Toronto représente un fardeau pour les enquêteurs et une épreuve additionnelle pour les familles endeuillées. (Photo d'archives) Photo : CBC/Sue Goodspeed

Le coroner en chef de l’Ontario, le Dr Dirk Huyer, concède qu’il s’agit d’une épreuve additionnelle pour les familles ayant déjà subi une perte terrible , tout en ajoutant que les coroners s’efforcent de communiquer le mieux possible avec les familles.

« Oui, le transfert d’un être cher loin de la maison est quelque chose de bouleversant pour les familles. Nous le reconnaissons et le comprenons. » — Une citation de Dr Dirk Huyer, coroner en chef de l'Ontario

À quand une unité de médecine légale pour le Nord-Ouest?

La député de Nickel Belt et porte-parole de l’opposition en matière de santé, France Gélinas, constate que là on fait face à une diminution de services.

Étant donné l’association du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay avec l’université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario, Mme Gélinas soutien qu’ en théorie il n’y a aucune raison pourquoi le [Nord-Ouest] de la province n’a pas accès à ce que toutes les autres régions de la province ont accès : c'est-à-dire un centre hospitalier responsable des autopsies pour leur région.

Pas si simple, rétorque Dr. Huyer qui évoque l’importante pénurie mondiale de pathologistes judiciaires.

« Une unité est importante … mais il faut pouvoir la meubler d’experts, notamment de pathologistes judiciaires. » — Une citation de Dr Dirk Huyer, coroner en chef de l'Ontario

Le Dr Huyer assure que des discussions ont lieu quant à la possibilité d’établir une unité de médecine légale régionale à Thunder Bay, en reconnaissant toutefois qu'aucun plan concret n'est à l'étude.

Le ministère du Solliciteur général, qui finance de telles unités à Hamilton, Kingston, London, Ottawa, Sault-Sainte-Marie et Sudbury, a décliné notre demande d’entrevue.