Johnny Gaudreau de retour à Calgary

Après Matthew Tkachuk et Sean Monahan, plus tôt cette saison, c’est au tour de Johnny Gaudreau de faire son retour à Calgary.

Lundi, les Blue Jackets de Columbus visitent les Flames pour le seul duel entre les deux formations présenté au Canada cette saison. Les deux équipes se sont affrontées le 9 décembre à Columbus.

Johnny hockey revient jouer là où il a disputé huit saisons complètes et un match en début de carrière.

En 602 parties avec les Flames, il a marqué 210 buts et récolté 399 aides pour 609 points. En séries éliminatoires il a ajouté 33 points en 42 rencontres.

Joueur autonome sans compensation à la fin de la dernière saison, il a choisi de se joindre aux Blue Jackets. Il a signé un contrat de 68,25 M$, soit une moyenne de 9,75 M$ par saison.

Les Flames lui auraient, semble-t-il, offert plus d’argent, mais le joueur de 29 ans a préféré l’offre de l’équipe américaine.

Lundi matin, il a répété que sa décision a été la décision la plus difficile qu’il a eu à prendre dans sa vie, mais qu’il devait la prendre pour le bien de sa famille.

J’ai réfléchi pendant un mois à savoir si je devais partir ou non. J’ai adoré mon temps ici, j’ai aimé l’équipe, la ville et les supporteurs de l’équipe , dit-il.

Troisième ex à revenir

Johnny Hockey est le troisième ex-joueur vedette des Flames à faire un retour à Calgary cette saison après Matthew Tkachuk et Sean Monahan.

Le 29 novembre, la foule rassemblée au Saddledome a réservé un accueil mitigé à Tkachuk, qui a quitté Calgary dans des conditions presque similaires à celles de Gaudreau.

Le contrat de l’attaquant de 25 ans était encore valide pour une saison, mais il a avisé la direction des Flames qu’il n’allait pas signer avec l’équipe à long terme.

Plutôt que de le perdre sans rien obtenir en retour, le directeur général Brad Treliving l’a échangé aux Panthers de la Floride.

Lors de la présentation d’une vidéo hommage, le public a chaudement applaudi le joueur américain, mais il a été hué chaque fois qu’il a touché à la rondelle durant le match.

Quelques jours plus tard, le 1er décembre, c’était au tour de Sean Monahan de faire son retour au Saddledome.

Contrairement à ses deux ex-coéquipiers, Monahan n’a pas choisi de quitter Calgary, il a plutôt été envoyé à Montréal afin de libérer de l’espace sur la masse salariale des Flames, ce qui leur a permis de s’entendre avec le joueur autonome Nazem Kadri.

Lors de son retour, non seulement l'attaquant n'a pas été hué, mais il a même été applaudi à plusieurs reprises, notamment lorsqu’il a été présenté comme deuxième étoile de la rencontre.

Mikael Backlund croit que l’ex-numéro 13 des Flames recevra le même genre d’accueil que Tkachuk.

Je crois qu’il se fera huer, compte tenu de la façon dont les choses se sont terminées ici, mais j’espère que les gens apprécieront l’hommage qui lui sera rendu. Il a longtemps été un joueur important pour nous et a fait de belles choses , souligne-t-il.

Le joueur des Flames Elias Lindholm n’est pas certain du genre d’accueil que les supporteurs réservent à Johnny Gaudreau. On verra , dit-il, il a fait beaucoup pour l’équipe, la communauté et la ville. J’espère qu’il aura le genre de soirée qu’il mérite.

De son côté, l’entraîneur-chef Darryl Sutter est convaincu que les supporteurs seront enjoués de revoir Gaudreau à Calgary. Je crois qu'il sera bien accueilli, il a eu toute une carrière ici , mentionne-t-il.

Par mesures préventives, pour bien le préparer, les coéquipiers de Gaudreau l’ont hué dès qu’il touchait la rondelle lors de l’entraînement matinal.

Jouer contre Johnny

Lindholm a connu la meilleure saison de sa carrière l’an passé en jouant au sein du trio de Tkachuk et Gaudreau.

C’était plaisant de jouer avec lui, il est talentueux et me rendait la vie facile sur la patinoire , dit-il en ajoutant qu'il sera difficile de le contenir en raison de sa vitesse. Selon lui, il faudra le surveiller de près et lui laisser le moins d’espace possible sans quoi Gaudreau pourrait faire mal paraître certains de ses anciens coéquipiers.

La saison dernière l’attaquant américain a amassé 115 points pour terminer à égalité avec Jonathan Huberdeau au deuxième rang des marqueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il s’agissait de sa meilleure production en carrière.