Alpha Lira demande un financement récurrent pour l’alphabétisation

Le centre Alpha Lira de Sept-Îles, qui œuvre en alphabétisation, ne peut plus offrir de services d'alphabétisation depuis deux ans. Sa directrice générale, Louise Pineault, déplore que le financement du ministère de l’Éducation ne soit pas récurrent et qu’il arrive trop tardivement dans les coffres.

Louise Pineault précise que cette offre de services, qui vient en aide aux adultes ayant des difficultés en littératie et en numératie, s’est arrêtée en novembre 2021, lorsque le gouvernement du Québec a indiqué qu’il n'accorderait pas de financement pour l’année suivante.

Louise Pineault, directrice générale de l'organisme Alpha Lira. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Mais en avril 2022, on a su qu'on avait finalement du financement qui arrivait, mais qui devait être dépensé pour le 30 juin 2022 , raconte Louise Pineault. Il était déjà trop tard, ajoute-t-elle.

On n'est pas capable d'engager un professeur, de demander à des gens de se réinscrire en leur disant, on est en avril, le financement va arriver en mai, et en juin, il faut qu'on arrête tout ça. Mais l'année prochaine, on ne peut pas vous dire si vous allez recommencer , insiste la directrice générale.

Cela a créé une sorte de cercle vicieux. Alpha Lira n’est pas en mesure de garantir le service, ce qui rend difficile la tâche de recruter du personnel et des étudiants.

Une enseignante en alphabétisation a également perdu son emploi en raison de la perte du financement, ajoute Louise Pineault.

« On ne peut pas, dans un secteur comme la Côte-Nord avec le taux de diplomation qu’on a, qui est le pire au Québec, laisser cette population de côté et ne pas offrir de services. » — Une citation de Louise Pineault, directrice générale d'Alpha Lira

La Côte-Nord est l’une des régions où le niveau de littératie est le plus bas, selon les dernières données de la Fondation pour l’alphabétisation du Québec.

L'alphabétisation peut aider à mieux déceler les prix avantageux dans les circulaires, calculer la monnaie à recevoir à la caisse ou s'adapter à l'automatisation d'une entreprise. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La solution : un financement récurrent

Pour rétablir le service, Louise Pineault croit que le ministère de l’Éducation doit offrir un financement récurrent chaque année, qui permettrait d’embaucher au moins un professeur afin d’ouvrir au moins une classe.

Entre 60 000 et 75 000 dollars par an seraient nécessaires, selon elle.

André Huberdeau, président de la Fondation pour l'alphabétisation. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le président du conseil d’administration de la Fondation pour l’alphabétisation du Québec, André Huberdeau, estime quant à lui que les centres de services scolaires et le milieu des affaires doivent mettre la main à la pâte.

« Entre-temps, je pense que le Centre de services scolaire va avoir un rôle majeur à jouer. [...] Il y a un besoin dans la région. Il faut passer à travers eux aussi pour voir si des collaborations sont possibles. » — Une citation de André Huberdeau, président du conseil d’administration de la Fondation pour l’alphabétisation du Québec

Québec n’a pas encore répondu aux demandes d’information de Radio-Canada concernant le financement d’Alpha Lira.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin