Le Toronto FC a son gardien de but

Après des mois de recherches et de négociations, le Toronto FC a enfin trouvé son gardien de but pour les prochaines années. Le club a annoncé jeudi la mise sous contrat de Sean Johnson.

Toronto a fait signer un contrat à l'Américain valide jusqu'en 2024.

Johnson est un gardien d'expérience dans la MLS . Il compte 355 départs en carrière enregistrés avec le Fire de Chicago et le New York City FC. Il a par ailleurs gagné la Coupe MLS avec New York en 2021, trophée que convoitent les Torontois.

Sean est un vrai leader sur et à l'extérieur du terrain, et son expérience, sa mentalité de gagnant et sa capacité à bloquer les tirs nous aideront à solidifier notre défense , a dit le président du TFC, Bill Manning, dans un communiqué.

Le Toronto FC avait annoncé au terme de la dernière saison qu'il n'allait pas chercher à renouveler les ententes d'Alex Bono et de Quentin Westberg, ses plus récents gardiens. Leur rendement n'avait pas été à la hauteur des attentes, avait jugé le club.

Toronto a, rappelons-le, conclu la dernière saison avec le troisième plus haut total de buts concédés en MLS (66) et le plus bas total de jeux blancs (3) de toute la ligue.

La saison morte du Toronto FC a été marquée par le départ de nombreux joueurs réguliers dont Chris Mavinga. Photo : Associated Press / Jeff Dean

La saison morte du club de la Ville Reine a été passablement occupée à la suite du départ des défenseurs Chris Mavinga, Doneil Henry et Domenico Criscito. L'organisation avait aussi plusieurs manques à combler quant à la profondeur de sa formation.

Dans les dernières semaines, le club a annoncé l'arrivée de l'attaquant norvégien Adama Diomande et du défenseur latéral gauche italien Raoul Petretta. Leurs noms se sont ajoutés à ceux de Matt Hedges et Víctor Vázquez annoncés en décembre.

Le Toronto FC a lancé son camp d'entraînement il y a un peu plus de deux semaines à San Diego avec une formation incomplète. L'équipe sera de retour au Canada vendredi, puis repartira la semaine prochaine pour la deuxième portion de sa préparation.

L'équipe a quatre matchs préparatoires prévus les 8, 11, 15 et 18 février, tous en Californie. Sa saison débutera le 25 février.