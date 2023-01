La Coalition Minimum 18$ juge insuffisante la hausse du salaire minimum

Le ministre Boulet a annoncé la semaine dernière que le salaire minimum augmentera à 15,25 $ de l’heure le 1er mai prochain, soit une hausse de 1 $ l’heure.

Il s’agit de la plus importante hausse du salaire minimum depuis 1995.

Je reconnais que ce n’est jamais facile. Mais au Québec, on a le revenu disponible le plus important au Canada dans certaines catégories. Il y a un filet de sécurité qui est intéressant , plaide le ministre Boulet.

Méthode de calcul désuète

La coalition qui regroupe les grands syndicats et des groupes de défense des travailleurs estime que la méthode de calcul du salaire minimum qui correspond à la moitié du salaire annuel moyen n’est plus à jour et maintient les travailleurs dans la pauvreté.

Le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

On n’a pas vraiment entendu de nouveau de la part du ministre. Il y a plusieurs arguments qu’il a déjà entendu, mais on voulait quand même les lui rappeler dans le contexte inflationniste actuel , a expliqué Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ, en entrevue à l'émission En Direct.

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté qui demandait déjà il y a 7 ans de rehausser le salaire minimum à 15 $, estime que ce n’est plus suffisant avec la hausse des prix et la pénurie actuelle de main-d'œuvre.

Legault en accord

À preuve, le premier ministre François Legault a lui-même reconnu le mois dernier qu’il est difficile de vivre dignement avec 18 $ l’heure.

D’ailleurs, plusieurs employeurs dont des chaînes de restauration rapide offrent maintenant plus que le salaire minimum pour recruter dans le contexte de pénurie de main d’œuvre.

La rencontre qui a regroupé une dizaine de représentants de la CSN, FTQ, CSQ, CSD et APTS notamment, a duré une trentaine de minutes.

Avec des informations d'Amélie Desmarais