Le premier ministre Justin Trudeau a critiqué lundi le processus d’attribution de contrats entourant le développement de l’application ArriveCAN, le qualifiant d’« illogique et inefficace », et a appelé la plus haute fonctionnaire fédérale à ouvrir une enquête.

Cette déclaration intervient après que le Globe and Mail a révélé qu’Ottawa a octroyé un contrat de plus de huit millions de dollars à l’entreprise GStrategies, formée de deux personnes, pour le développement de l’application, mais cette dernière a sous-traité le travail à six autres entreprises.

Ottawa avait lancé l'application durant la pandémie de COVID-19 pour que les voyageurs puissent prouver leur statut de vaccination.

Évidemment, cette manière de procéder semble hautement illogique et inefficace et [...] la greffière du Conseil privé [Janice Charette, la plus haute fonctionnaire, NDLR] va examiner les méthodes d’approvisionnement et s’assurer que nous en avons pour notre argent et que cela se fait de manière intelligente et logique , a dit M. Trudeau.

« Bien sûr, durant la pandémie, la rapidité [d’agir] était essentielle, aider les gens rapidement était essentiel, mais il y a des principes qu’il faut respecter. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Selon des données transmises par l'Agence des services frontaliers du Canada, l'application et les services qui sont associés à l’application ArriveCAN auront coûté 54 millions de dollars jusqu'en mars 2023.

Le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires a commencé à examiner les coûts faramineux d’ArriveCAN afin de savoir si le développement de l'application aurait pu être moins dispendieux.

Selon des données transmises par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), outre la conception de la version originale de cette application et ses nombreuses mises à jour, le gouvernement a dû assumer des frais de 7,5 millions de dollars pour le centre d'appels de Service Canada, qui a répondu à plus de 645 000 appels sur les mesures sanitaires; des frais de 4,9 millions pour les avantages sociaux des employés ou la location de bureaux; des dépenses de 4,5 millions de dollars pour la construction et la maintenance des systèmes informatiques nécessaires au soutien des mesures sanitaires aux frontières; et une somme de 2,3 millions pour s'assurer de respecter les normes canadiennes en matière de cybersécurité.

À ces dépenses, il faut aussi ajouter 4,5 millions de dollars pour l'assistance technique fournie aux voyageurs, aux compagnies aériennes et aux aéroports, entre autres dépenses, ainsi que 3,8 millions en imprévus, dont la nature n'est pas précisée.

Depuis son introduction en 2020, l'application a suscité de multiples plaintes au sujet des lourdeurs administratives qu’elle occasionne, en plus des dysfonctionnements et des obstacles rencontrés par les voyageurs éprouvant des difficultés techniques. Depuis octobre, l’utilisation d’ArriveCAN est devenue facultative.

Avec les informations de Peter Zimonjic, de CBC News