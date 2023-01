La bibliothèque du Millénaire rouvre ses portes avec des mesures de sécurité renforcées

Six semaines après un meurtre au couteau à la Bibliothèque du Millénaire, à Winnipeg, l’édifice rouvre ses portes avec un renforcement des mesures de sécurité, notamment des policiers, des détecteurs de métal et des gardes de sécurité.

C'est la première fois que le public est autorisé à y entrer depuis le meurtre par arme blanche d'un homme dans l'établissement, le 11 décembre 2022.

À l’entrée de la bibliothèque, les usagers doivent désormais passer par des portiques de sécurité et des détecteurs de métal. Ces derniers servent à détecter les armes, les objets coupants et tout autre objet considéré comme dangereux.

De plus, les sacs des usagers sont fouillés et des agents de sécurité ainsi que des policiers patrouillent à l’intérieur de l’édifice. En février 2019, la Ville avait adopté des mesures similaires, soulevant de nombreuses critiques. Ces mesures ont été abandonnées une année plus tard.

Certains usagers, comme Hamse Abdi, se réjouissent malgré tout de la réouverture de la bibliothèque du Millénaire. C’était le premier lieu qu'il a découvert à son arrivée, il y a deux mois, notamment pour y améliorer son anglais. Vous n’imaginez pas à quel point ce lieu m’avait manqué , témoigne-t-il avec émotion.

Le chef des Services généraux de la Ville, Michael Jack, indique que les nouvelles mesures sont « temporaires ». Il ajoute qu'elles « coûtent 10 000 $ par semaine ».

Selon M. Jack, la Ville est en attente de recommandations de la part d’un consultant en sécurité afin de décider quelle direction prendre concernant des mesures permanentes. Il précise que le processus devrait prendre quelques semaines.

« On veut vraiment s'appuyer sur une expertise. Mais en attendant, les mesures temporaires sont primordiales afin de garantir la sécurité de tous. » — Une citation de Michael Jack, chef des Services généraux de la Ville

Michael Jack est conscient que ces mesures ne satisfont pas tout le monde. On ne peut pas garantir la sécurité totale d’un édifice, mais on pense que ce sont des mesures raisonnables. Malgré tout, cela reste la bibliothèque que chacun connaît , affirme-t-il.

Le chef des Services généraux de la Ville, Michael Jack, estime que les mesures de sécurité temporaires sont nécessaires. Photo : Radio-Canada / Darin Morash

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, pense que ces mesures permettront de garantir la sécurité autant du personnel que des usagers. Il encourage les Winnipégois à réinvestir l’espace.

« Je crois que personne dans notre ville ne veut voir des policiers dans nos bibliothèques, mais nous en sommes rendus là. »

Des mesures qui ne font pas l’unanimité

Certains usagers de la bibliothèque estiment que ces mesures sont excessives. C’est le cas du professeur retraité en criminologie et sociologie de l’Université de Winnipeg Helmut-Harry Loewen.

Selon lui, aucune recherche ne légitime la présence de davantage de policiers.

« La Ville veut donner l’impression qu’elle agit pour la sécurité, mais ce qu’on voit ici aujourd’hui, c’est uniquement de la mise en scène. » — Une citation de Helmut-Harry Loewen, professeur retraité en criminologie et sociologie de l’Université de Winnipeg

Helmut-Harry Loewen affirme que le renforcement de la sécurité n'est pas la réponse aux problèmes auxquels sont confrontés la bibliothèque et de nombreux autres commerces et installations du centre-ville de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Le criminologue Jean-Claude Bernheim affirme de son côté que la bibliothèque est un lieu qui devrait pouvoir accueillir la population sans contrainte. Il estime que même si un événement malheureux s’est produit, cela n'appelle pas forcément à une infrastructure de contrôle aussi lourde .

Jean-Claude Bernheim propose une approche d'ordre social pour plus de sécurité. Il affirme que la communauté aurait dû être consultée, comme elle l'a été lors de la dernière hausse des mesures dans la bibliothèque.

La Ville pourra ainsi trouver des solutions plus sécuritaires dans l’esprit des gens .

« Au lieu d’avoir plus de policiers, on aurait dû investir dans une surveillance plus légère avec du personnel communautaire pour entrer en contact et répondre aux différents besoins des personnes. » — Une citation de Jean-Claude Bernheim, criminologue

Il croit cependant que ces mesures temporaires de sécurité devraient permettre aux gens d’être plus confiants lorsqu'ils fréquentent l'établissement.

Avec les informations de Anne-Louise Michel, Darren Bernhardt et Cameron MacLean