Voir des agents du FBI débarquer et fouiller la résidence privée d'un président en exercice fait plutôt désordre. La Maison-Blanche a beau essayer de minimiser cette perquisition, il n’en demeure pas moins que cela pose bien des questions.

Cependant, il faut comparer ce qui est comparable. Et sur ce point-là, les nombreuses tentatives des républicains de dépeindre un président pire que son prédécesseur sur le plan de la gestion des documents classifiés méritent une remise en perspective.

Les milliers de documents de Trump

D’abord, les autorités ont trouvé à Mar-a-Lago, le domicile floridien de Donald Trump, plus de 11 000 documents, dont environ 300 qui portaient la mention classifié ou top secret , dans près de 50 boîtes qui contenaient également des photographies. Le tout était conservé dans un sous-sol fermé à clé et dans un bureau personnel.

Ce sont les Archives nationales qui se sont rendu compte que des documents manquaient. Elles ont donc demandé à Trump de les rendre, ce qu’il a refusé de faire dans un premier temps, forçant le FBI à fouiller sa demeure de Mar-a-Lago pour les trouver. Non seulement cela, mais de plus, Trump a intenté une action en justice pour obtenir une révision indépendante, histoire de ralentir le processus, mais elle a finalement été rejetée.

Aujourd’hui, le département de la Justice examine ces documents dans le cadre d'une enquête criminelle sur la façon dont Trump les a traités. En fait, l’ex-président pourrait être accusé d'obstruction pour avoir délibérément retardé le retour des documents.

Le conseiller spécial Merrick Garland, nommé par le procureur général des États-Unis, examinera aussi la possibilité d'une mauvaise manipulation intentionnelle de secrets gouvernementaux puisque certains documents concerneraient les capacités nucléaires et militaires d'une puissance étrangère non identifiée.

Donald Trump, qui semble avoir intentionnellement pris ces nombreux documents classifiés, s’est vanté d'avoir gardé les dossiers portant la mention classifié ou confidentiel comme souvenirs "cool" , ajoutant que ce n'est pas à eux, c'est à moi .

Les documents de déclarations sous serment qui ont justifié la perquisition de la résidence de Donald Trump en Floride par le FBI Photo : Getty Images / Mario Tama

Moins de deux douzaines chez Biden

Dans le cas de Joe Biden, une vingtaine de documents, selon les sources au dossier, ont été découverts dans un placard fermé à clé dans un bureau du Penn Biden Center à Washington ainsi qu’au domicile du leader démocrate dans le Delaware.

C’est en nettoyant le bureau de Washington que l'équipe du président démocrate a trouvé des documents, ce qui l'a incitée à fouiller son domicile. Elle et le président en ont alors – de leur plein gré – informé les Archives nationales ainsi que le département de la Justice.

Un fonctionnaire du département de la Justice s'est ensuite rendu au domicile de Joe Biden et a immédiatement pris possession des documents trouvés sur place.

L’ensemble des documents est actuellement examiné par Robert Hur, un ancien procureur américain nommé par Trump qui fait ici office de conseiller spécial, ainsi que par le comité judiciaire de la Chambre des représentants, dirigée par les républicains.

Ceci dit, pour l’instant, rien ne prouve qu’il y ait eu une intention délibérée de les dissimuler et rien ne prouve non plus que Biden savait que les documents étaient là.

La Maison-Blanche répète depuis le début de la controverse des documents classifiés qu'elle coopère avec le département de la Justice. Photo : Getty Images / Kevin Dietsch

Au Parti démocrate, on a beau tenter de passer à autre chose, la gestion de cette controverse par la Maison-Blanche, qui fait les choux gras de la presse de droite chez Fox News, a assombri le règne de Joe Biden, qui jouissait depuis quelques mois d'une période de succès politiques, notamment depuis l’adoption de projets de loi majeurs et les résultats des élections de mi-mandat.

Pas surprenant qu’un nouveau sondage Reuters/Ipsos révèle que le taux d'approbation de Biden, qui avait augmenté à la fin de l'année 2022, soit retombé à seulement 40 %, soit le niveau le plus bas de sa présidence.

Deux poids lourds, deux mesures?

Trop contents d’avoir une poignée négative contre la Maison-Blanche, les républicains les plus véhéments comme le sénateur de la Floride Rick Scott ont envoyé cette salve sur Twitter : Pensez-y : des documents classifiés ont traîné chez Joe Biden pendant des années sans explication ni responsabilité quant à la raison.

Son collègue du Missouri Josh Hawley y est allé d’une citation de son cru : Cela ressemble à un modèle de mépris en série envers la loi. Le peuple américain a le droit de savoir ce que contenaient tous ces documents que Biden gardait illégalement. Et qui d'autre y avait accès.

Enfin, le représentant républicain de l'Ohio Jim Jordan clôture la série : Combien de documents classifiés vont-ils trouver chez Joe Biden cette semaine?

L'approche de Donald Trump quant aux 300 documents classifiés trouvés à Mar-a-Lago diffère sur bien des points de celle de Joe Biden. Photo : Getty Images / Alex Wong

Donald Trump, quant à lui, a établi un lien entre cette affaire de documents et… le chef de la minorité républicaine au Sénat. Sur son réseau Social Truth, il a dit estimer que Mitch McConnell et sa femme sont impliqués dans le scandale des documents classifiés du président Biden, qui ont été trouvés non loin du Chinatown de Washington.

Elaine Chao, l'épouse de McConnell, qui a également été la secrétaire aux Transports de Trump, s’est ainsi retrouvée au centre d’une tirade disons raciste de l’ex-président sur Truth. Coco Chow a-t-elle quelque chose à voir avec le fait que les documents confidentiels de Joe Biden ont été envoyés et stockés dans le quartier chinois?

Bref, chez les républicains, on ne fait pas dans la dentelle et on oublie les multiples tentatives de Trump pour se soustraire aux demandes des Archives nationales.

Rien de glorieux pour 2024

S’il est vrai que cela soulève des questions délicates pour l'actuel président en matière de transparence – Joe Biden parle d'un oubli –, celui-ci semble avoir choisi sa ligne de défense. J’ai été négligent et lent à rechercher et à révéler l'existence d'une vingtaine de documents classifiés égarés, mais je coopère pleinement avec les autorités.

Merrick Garland, le procureur général des États-Unis, a nommé des conseillers spéciaux pour examiner les documents classifiés retrouvés en possession de Donald Trump et de Joe Biden. Photo : Getty Images / Anna Moneymaker

Le fait qu’il ait déclaré l’an passé que le traitement des documents par Donald Trump était totalement irresponsable lui rebondit évidemment en plein visage et neutralise en substance une des lignes d’attaque les plus puissantes qu’il avait contre Donald Trump, dont la campagne d’investiture pour 2024 ne suscite pas les passions en attendant que d’autres candidats se déclarent contre lui.

Tout cela ne convaincra pas davantage d’électeurs qui, selon un sondage mené en décembre dernier, montraient déjà peu d'appétit pour une revanche sur 2020 à la prochaine élection présidentielle. En effet, la majorité des électeurs inscrits au sein de chaque parti préfèrent voir de nouveaux candidats en 2024.

Soixante-deux pour cent des républicains et des indépendants d'allégeance républicaine ont déclaré vouloir que leur parti désigne une personne autre que Donald Trump en 2024, tandis que 59 % des démocrates et des indépendants d'obédience démocrate déclarent qu'ils aimeraient voir une personne autre que Joe Biden comme candidat.

Bref, délibérées ou pas, les malversations de l’un et de l’autre ont terni davantage leur image. Mais que feront les électeurs? Il leur reste 651 jours avant de se prononcer, autant dire une éternité en politique, où tout peut arriver.