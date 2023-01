Hausse des violences contre les sans-abri à Toronto, selon des travailleurs communautaires

Si la Ville de Toronto et la police ne collectent pas de données sur ces agressions, la mort récente d’un sans-abri après avoir été poignardé est un parfait exemple de cette réalité selon les défenseurs.

Le pasteur Doug Johnson Hatlem, qui officie dans les rues, et Diana Chan McNally, une gestionnaire de réduction des méfaits, affirment qu’ils notent une escalade dans les agressions physiques et verbales dans les derniers mois.

Une constatation qu’ils disent faire sur la base des interactions qu’ils ont avec les personnes qui vivent dans la rue.

Ça n’est pas nouveau, c’est certain, mais la sévérité et la fréquence des attaques sont à un niveau qu’on n'avait jamais vu auparavant , affirme Doug Johnson Hatlem qui est aussi porte-parole pour l’organisme de charité Sanctuary Toronto depuis une dizaine d’années.

Certaines [de ces agressions] sont signalées à la police et d’autres ne le sont pas , explique-t-il.

Il dit avoir entendu des gens avec qui il travaille des histoires de personnes qui menacent verbalement les sans-abri si ces derniers ne libèrent pas les trottoirs.

D’autres racontent que des bouteilles d’eau sont renversées sur eux et plusieurs parlent d'agressions physiques, indique Doug Johnson Hatlem.

Diana Chan McNally, qui travaille pour le centre communautaire All Saints Church, dit voir de plus en plus de personnes sans-abri avec des hématomes, des coupures et diverses autres blessures après s’être fait attaquer par des inconnus.

Il y a une telle hausse de la violence contre les gens qui sont dans les rues. Il y a tellement de haine et de déshumanisation des sans-abri , remarque-t-elle.

Elle ajoute que plusieurs membres de ce groupe vulnérable lui disent que les passants haïssent [les sans-abri] et ne veulent pas qu’ils soient là. Ce sont des êtres humains. Ils méritent de vivre dans la ville comme tout le monde.

La Ville indique être au courant des multiples attaques contre des sans-abri et précise qu’une de ses priorités est de fournir du soutien aux résidents les plus vulnérables.

Il n’y a pas de place dans notre ville pour les gens qui commettent des actes de violence contre les personnes qui sont sans domicile , affirme dans un communiqué Anthony Toderian, un porte-parole de la Ville de Toronto.

Nous reconnaissons l’anxiété que de tels actes peuvent causer à des personnes qui vivent dehors et qui ont déjà vécu des traumatismes , ajoute-t-il.

Il précise que les accusations contre la Ville disant qu’elle ne s’occuperait pas assez des sans-abri sont absolument fausses et dommageables aux efforts d’aide sociale .

La Ville affirme avoir de nombreuses ressources dédiées aux personnes sans-abri afin qu’elles trouvent un endroit sécuritaire à l’intérieur , tout en travaillant à trouver des options de logement permanent.

Selon les chiffres de la Ville, le système de refuges de la Toronto peut accueillir environ 8900 personnes.