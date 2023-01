Caribou forestier : des chiffres encore à vérifier, selon la ministre Andrée Laforest

Des élus municipaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont ressortis inquiets d’une rencontre tenue lundi matin à Alma avec les cinq députés régionaux de la Coalition avenir Québec (CAQ) et l’industrie forestière.

Ils anticipent que l’application du nouveau plan de protection du caribou forestier, qui doit être déposé en juin, coûtera près de 2000 emplois directs et indirects et qu’il menacerait la survie de certaines communautés qui vivent de la forêt.

Les élus municipaux accordent peu de crédibilité aux données qui affirment que les populations de caribous forestiers sont en déclin en raison des activités forestières. Ils réclament un moratoire de cinq ans qui préserverait l'approvisionnement de l'industrie, le temps de mieux étudier la situation du caribou.

La ministre régionale, Andrée Laforest, a soutenu que les chiffres concernant les possibles pertes de 650 emplois directs ainsi que l’inventaire des caribous sont toujours à vérifier.

Que ce soit les 650 emplois ou l’inventaire de caribous, les chiffres sont-ils exacts? Il y a des vérifications à faire, on n’a pas encore les vrais chiffres. C’est pour ça qu’on doit continuer de travailler avec l’industrie , a-t-elle affirmé à la sortie de la rencontre.

Selon elle, l’observatoire régional de recherche sur la forêt boréale de l’ UQAC pourrait permettre de déterminer les chiffres exacts.

Une seconde rencontre

Les préfets et plusieurs maires du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord avaient été rencontrés vendredi dernier à Alma, afin de les alarmer sur les impacts de la protection du caribou forestier. Les préfets des MRC étaient présents aux deux rencontres. Il s'agissait par contre d'une première présence pour les députés.

Le caribou des bois (écotype forestier) fait partie des espèces menacées les plus prisées par la population québécoise, indique une étude de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique. Photo : Getty Images

Il y a deux des trois inventaires où il n'y a pratiquement pas de présence humaine. Je ne parle pas d’exploitation forestière, je parle de présence humaine. Ils disent que le caribou est en déclin, selon les chiffres dans ces secteurs-là. Ne venez pas dire que c’est l’exploitation forestière ou la présence humaine : ce sont les changements climatiques qui poussent le caribou à se déplacer , a déclaré aux médias le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy et président de l'Alliance Forêt Boréale, Yanick Baillargeon, à la sortie de la rencontre lundi.

Une rencontre est réclamée avec le premier ministre, François Legault, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Andrée Laforest ne s'est pas engagée formellement en faveur du moratoire de cinq ans.

Elle a toutefois affirmé qu’elle allait porter le message au sein du caucus de la CAQ lors de la fin de semaine prochaine.

Communautés menacées de disparaître

Yanick Baillargeon n’a pas hésité à affirmer que certaines communautés pourraient disparaître advenant l’adoption du plan caribou, tel qu’il l’est actuellement.

Ça pourrait aller plus loin que ça. Ce matin autour de la table, on avait 20 000 emplois de réunis, demain matin on pourrait en perdre 10 %. C'est un milliard en salaire juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean , a indiqué Yanick Baillargeon.

D'après un reportage de Louis Martineau