La révocation des permis des foyers à Neguac était « la seule option », dit la ministre

Mardi dernier, le ministère a annoncé la révocation des permis d’exploitation de la Villa Neguac et du Foyer Saint- Bernard, évoquant des défis liés au fonctionnement.

Nous savons que c'est bouleversant pour les familles et nous savons que cela les plongent dans l'incertitude, mais toutes les options possibles ont été envisagées avant d'en arriver là , affirme la ministre.

Le permis d'exploitation de la Villa Neguac a été révoqué par le ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Dorothy Shephard explique que les foyers de soins spéciaux sont des établissements privés et que le gouvernement ne peut pas simplement intervenir en tant que fiduciaire pour les reprendre , comme cela avait été le cas en 2019 avec un foyer de soins de Campbellton, mis sous tutelle.

Elle ajoute que les propriétaires de ces entreprises privées doivent respecter les directives et la réglementation pour obtenir un permis d’exploitation de foyer de soins spéciaux. Si ceux-ci ne respectent pas les normes, le ministère n’a d'autres options que de révoquer leur permis et ainsi déménager les résidents.

Revoir la loi

Au Nouveau-Brunswick, les foyers de soins spéciaux sont régis par la Loi sur les services à la famille. La loi ne confère pas au ministère le pouvoir légal d'intervenir à titre de fiduciaire.

La ministre Shephard se dit ouverte à réévaluer la loi pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise pas.

Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais je suis absolument ouverte à l'option de revoir la loi.

Le député de Kent-Nord, Kevin Arseneau dénonce la façon dont le gouvernement gère la crise des foyers de soins spéciaux à Neguac. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’opposition à Fredericton croit que le gouvernement se traîne les pieds dans ce dossier.

Notre travail, c’est d’améliorer la situation des gens, et là, si on met des gens dans des situations fâcheuses de même, des êtres humains, on ne peut pas rester sur la touche et ne rien dire , affirme Robert Gauvin, porte-parole de l’opposition en matière de Développement social.

Le Parti vert croit qu’une réunion d’urgence doit être organisée pour gérer la crise à Neguac.

On est des législateurs! On est élu pour changer des lois. Il y a une loi qui ne fonctionne pas? Retournons à Fredericton la changer , lance le député vert Kevin Arseneau.

Des résidents devront déménager à Bathurst

Sur les 29 résidents des deux établissements visés à Neguac, 26 résidents y vivaient toujours lorsque le ministère a pris la décision de révoquer le permis d’exploitation.

À ce jour, 14 résidents ont pu trouver une place dans d’autres établissements de la région, soit de Neguac, Saint-Isidore et Tracadie, mais certains devront déménager plus loin, soit à Shippagan et à Bathurst.

Les résidents du foyer Villa Neguac ont déjà eu meilleur appétit. Ils sont tous préoccupés ces jours-ci. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le ministère du Développement social ajoute que certains recevront des services de soins à domicile.

L’avenir de ces foyers de soins spéciaux

Pour l’instant, le ministère ignore si le propriétaire des deux foyers de soins spéciaux de Neguac a l’intention de vendre ou non ces établissements.

Même si un autre propriétaire voulait exploiter ces foyers de soins spéciaux, celui-ci devrait prouver au ministère sa capacité à exploiter un tel établissement et ainsi obtenir un permis, ce qui pourrait prendre quelques semaines, voire plusieurs, en fonction de la conformité , explique la ministre.

Le Foyer Saint-Bernard, à Neguac. Photo : Capture d'écran: Google Maps

La semaine dernière, on apprenait que le propriétaire de la Villa Neguac et du Foyer Saint-Bernard, Amarjeet Singh Jatana, est visé par plusieurs poursuites au civil. D’anciens partenaires d’affaires, des consultants et le gouvernement provincial lui réclament des centaines de milliers de dollars.

D'après les informations d’Alix Villeneuve