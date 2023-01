L’Université Laurentienne approuve l’embauche de 10 professeurs permanents

L’Université Laurentienne a annoncé lundi l’approbation de l’embauche de 10 nouveaux professeurs permanents, dont deux qui contribueront aux programmes de langue française de Droit et justice et de Sciences infirmières.

L’établissement estime que cette décision affirme « clairement son intention d’investir dans la viabilité à long terme des programmes d’études et le renforcement du mandat bilingue et triculturel », presque deux ans après avoir coupé 69 programmes, dont 28 de langue française, et licencié une centaine de professeurs.

C’est l’une des priorités clés de notre équipe de direction , a affirmé par communiqué Sheila Embleton, rectrice et vice-chancelière par intérim.

Ces embauches fourniront des professeurs supplémentaires à divers programmes des facultés des arts, de l’éducation et de la santé, des sciences, de génie et d’architecture, de gestion et à la bibliothèque.

Selon la vice-rectrice aux études par intérim, Brenda Brouwer, ces nouveaux postes permanents aideront à attirer des professeurs de qualité, à renforcer la qualité de la recherche et bonifier l’offre de programmes.

« C’est la première tranche, le début d’un renouvellement du corps professoral. » — Une citation de Brenda Brouwer, vice-rectrice aux études par intérim de l'Université Laurentienne

Cela nous réjouit que l’Université soit maintenant en mesure de faire cet investissement important, l’une des nombreuses étapes que nous prenons afin de définir un nouveau parcours pour la Laurentienne , souligne-t-elle dans le communiqué.

Un engagement envers les francophones

Seulement deux neuf programmes dans lesquels l'Université compte embaucher des professeurs sont des programmes en français : les sciences infirmières et le programme de droit et justice.

Les professeurs que l'Université Laurentienne compte embaucher Psychologie (anglais) : 1

Droit et justice (français) : 1

Service social autochtone (anglais) : 2

Sciences infirmières (français) : 1

Génie minier (anglais) : 1

Informatique (anglais) : 1

Comptabilité (anglais) : 1

Architecture : 1

D’après Mme Brouwer, ces embauches pour les programmes de langue française ne sont qu’un début et un si gne de l'engagement [de l'Université] envers la communauté francophone.

L’université prévoit que d’autres postes seront approuvés après l’achèvement de la planification budgétaire pour l'année 2023-2024.

Lorsque ce processus sera complété, nous serons bien positionnés pour prendre des décisions , croit-elle.

L’université ne s’est pas donné de date butoir pour annoncer d’autres embauches, mais Mme Brouwer affirme que de futures annonces seront faites dès que possible.

La vice-rectrice estime que ce processus aidera la Laurentienne à faire « avancer les programmes et sa productivité à la recherche.

Fabrice Colin est le président de l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

C’est un premier pas dans la bonne direction , concède Fabrice Colin, président de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne ( APPUL ).

Cependant, il trouve que deux nouveaux postes pour les programmes en français ne sont pas suffisants. M. Colin s’attend à ce que l’élaboration du prochain budget fasse avancer les choses.

« La route devant est encore longue. Un bon nombre de départements d’école, de programmes font face à un manque critique d’effectifs professoraux. » — Une citation de Fabrice Colin, président de l'APPUL

En vertu d’une entente entre l’ APPUL et l’Université, les candidatures des professeurs licenciés en 2021 auront la priorité si jamais ils ont les qualifications pour obtenir l’un des nouveaux postes affichés.

Mme Brouwer espère que la plupart des nouveaux professeurs seront en poste pour d’ici le 1er juillet 2023.

Le regroupement des professeurs qui ont perdu leur emploi à l'Université Laurentienne lors des coupes déplore toutefois l'annonce de lundi.

Son représentant, l'économiste David Leadbeater, la trouve inacceptable .

« Si on regarde le type de postes, il n'y a presque rien pour les arts et la culture. [...] Est-ce qu'on veut avoir une université-école technique ou est-ce que la Laurentienne veut être une véritable université? » — Une citation de David Leadbeater, ancien professeur d'économie à l'Université Laurentienne

Consultations

Des consultations ont eu lieu fin 2022 avec les doyens, les facultés et les syndicats afin de déterminer les plus grands besoins en matière de nouveau corps professoral.

Nous cherchons des professeurs qui parlent les deux langues et qui pourront travailler dans les deux langues , explique la vice-rectrice aux études.

Questionnée à savoir si de futures embauches serviront à offrir à nouveau des programmes francophones coupés en 2021, Mme Brouwer indique qu’il faudra d’abord évaluer les besoins et poursuivre les discussions avec la communauté.

En plus des postes qui ont été coupés dans le cadre du processus de la LACC, nous avons perdu plus de 20 postes supplémentaires suite à des départs à la retraite ou des démissions , rappelle M. Colin, qui tient à assurer la pérennité des programmes et la qualité de l’éducation pour les étudiants.

« Nous continuerons de plaider pour qu’il y ait l’assurance que les effectifs professoraux convenables sont en place dans tous les départements et toutes les écoles. » — Une citation de Fabrice Colin, président de l'APPUL

Il dit ressentir une volonté de changer la culture de l’Université Laurentienne , surtout en matière de transparence et de gestion, après avoir eu de premières discussions avec les nouvelles dirigeantes.

Ce sera impératif de s’assurer que nous collaborons avec et consultons nos parties prenantes à l’interne et à l’externe , affirme Mme Brouwer.

Avec les informations de Bienvenu Senga