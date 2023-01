Diane Griffin nommée présidente du conseil d’administration de Santé Î.-P.-É.

Diane Griffin a été nommée présidente du conseil d’administration de Santé Î.-P.-É. lundi par le ministre de la Santé et du Mieux-être. L’ancienne sénatrice succède à Derek Key, qui avait démissionné de son poste en décembre.

Dans sa lettre de démission, Derek Key dressait une liste de préoccupations. Selon lui, Santé Î.-P.-É a besoin d’une plus grande indépendance vis-à-vis du gouvernement insulaire, notamment dans le recrutement de professionnels de santé.

Dans une entrevue donnée à CBC, Diane Griffin explique avoir pris huit jours pour réfléchir à la proposition du gouvernement. Elle raconte avoir notamment songé aux préoccupations qui ont mené Derek Key à la démission.

Les soins de santé sont quelque chose d'important pour nous tous et si je peux jouer un petit rôle dans l'accélération de notre changement vers un système plus sain, je me suis dit que j'allais tenter le coup , a-t-elle expliqué à CBC .

Le ministre de la Santé s’est félicité de son arrivée à la tête du conseil d’administration.

« Étant donné le riche bagage de Mme Griffin en gouvernance et à la fonction publique, je sais qu’elle excellera à assurer la gouvernance et la supervision de notre autorité sanitaire alors que nous apportons les changements nécessaires pour améliorer l’accès aux soins tout en stabilisant notre système de santé » — Une citation de Ernie Hudson, ministre de la Santé de l'Île-du-Prince-Édouard