Une panne de réseau affecte des services de Services de santé Alberta

Nous réalisons qu’il s’agit d’un événement unique et inhabituel , a déclaré l’administrateur intérimaire d’AHS, John Cowell, lors d’une conférence de presse tenue lundi matin. De ce que j'en comprends, [une panne] de cette ampleur ne s’est jamais produite [auparavant]. Nous devons y remédier rapidement et être certains que cela ne se reproduise plus.

Le répartiteur des services médicaux d’urgence fonctionne avec des procédures de secours, a indiqué AHS . Les appels téléphoniques au 911 ne sont toutefois pas touchés par la panne de réseau, les personnes requérant une aide d’urgence sont toujours invitées à utiliser cette ligne téléphonique.

La ligne albertaine Info-Santé, le 811, est toujours en service. Néanmoins, les temps d’attente sont plus longs qu’à l’habitude.

Par précaution, AHS retarde quelques interventions chirurgicales non urgentes jusqu’à ce que la panne soit réglée. Une réservation sera prise le plus tôt possible pour tous les patients [visés] , a affirmé AHS lundi matin.

Les services des laboratoires communautaires sont également réduits à certains endroits. Les résultats d’urgences sont communiqués par télécopieur ou par téléphone.

Dans les hôpitaux, le personnel se résout à utiliser davantage le téléphone, le fax, et les tableaux blancs , a fait savoir le Dr Sid Viner, le vice-président de Services de santé Alberta. Ça a des conséquences sur la capacité de travail [de nos équipes].

Il est possible de lire les dernières mises à jour d’AHS concernant cette panne de réseau sur le site temporaire AHS Now (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) .