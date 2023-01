La crise du logement et la ceinture de verdure rebondissent au congrès de la ROMA

Les opposants aux plans de construction du gouvernement Ford dans la ceinture de verdure maintiennent la pression. Des manifestants se sont invités en marge du congrès annuel de l’Association des municipalités rurales de l’Ontario (ROMA), où le premier ministre et d’autres membres de son cabinet prenaient la parole lundi.

Ne touchez pas à la ceinture de verdure , ont scandé les manifestants réunis devant l’hôtel Sheraton à Toronto. Parmi eux, plusieurs politiciens, dont la prochaine cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Ontario, Marit Stiles, et le chef du Parti vert ontarien, Mike Schreiner.

Michèle Laframboise, une résidente de Mississauga, s’oppose au concept d’étalement urbain. La destruction de milieux naturels pour placer des habitations et des banlieues où le nombre de maisons et la densité sont faibles, ça ne va pas être une solution à long terme , croit-elle.

Elle estime qu’il est important de continuer à faire entendre sa voix. On n'espère pas changer le coeur des spéculateurs, mais on veut changer la façon de penser des gens autour qui nous voient. Éventuellement, on souhaiterait que le premier ministre choisisse une autre façon de loger tous les gens qui en ont besoin.

Michèle Laframboise est venue manifester lundi pour demander au gouvernement Ford d'abandonner ses plans de construction dans la ceinture de verdure. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement Ford a annoncé l’automne dernier son intention de retirer 7400 acres de la ceinture de verdure, une zone protégée dans la grande région de Toronto, pour y construire 50 000 nouvelles habitations. Ce projet a été vivement critiqué par les partis d’opposition à Queen’s Park et des citoyens qui s’inquiètent des conséquences environnementales, et qui allèguent aussi que le gouvernement aurait averti certains promoteurs immobiliers de ses plans.

La province a proposé en contrepartie d’ajouter 9400 acres ailleurs à la ceinture de verdure.

Dans un discours devant les délégués de la ROMA lundi matin, le premier ministre a répété que la province n’a pas suffisamment de logements pour répondre à la croissance de population.

Le premier ministre Doug Ford au congrès annuel de l'Association des municipalités rurales de l’Ontario (ROMA). Photo : Radio-Canada

L’Ontario est un lieu de prédilection, les gens veulent venir ici parce qu’il y a des emplois, ils veulent s’enraciner, élever une famille, lancer une entreprise. Donc on ne peut plus dire : pas dans ma cour , a lancé Doug Ford.

« Nous devons bâtir des logements, et pour ça nous devons être audacieux. » — Une citation de Doug Ford

Au congrès de la ROMA , la crise du logement, plus largement, est l’un des principaux sujets à l’ordre du jour, et préoccupe les délégués.

Mais Janet Horner, mairesse de Mulmur, dans le comté de Dufferin, soutient que certains de ses collègues d’autres municipalités n’osent pas s’exprimer au sujet des plans dans la ceinture de verdure, de peur de subir des conséquences.

Moi j’ai travaillé avec des fermiers, et je sais que l’idée de la ceinture de verdure a été très difficile à vendre au début. Mais avec le temps, les Ontariens ont adopté la ceinture de verdure pour sa valeur écologique, pour la protection des terres agricoles , affirme-t-elle.

Pour un meilleur accès aux soins de santé, partout

Comme le veut la coutume, plusieurs politiciens provinciaux sont invités à s’adresser aux élus municipaux au congrès de la ROMA . Le gouvernement Ford a également saisi l’occasion pour vanter sa réforme du système de santé.

Le premier ministre a affirmé que son gouvernement a la solution pour offrir de meilleurs soins, aux quatre coins de la province.

Doug Ford a entre autres indiqué que davantage d'infirmières seront formées, puis travailleront en région rurale, grâce au programme de remboursement des frais de scolarité Apprendre et rester. Les étudiants qui reçoivent cette subvention doivent s’engager à travailler quelque temps dans la région où ils ont étudié.

La province a annoncé vendredi que cette subvention, déjà offerte aux infirmières depuis un an, serait élargie aux programmes d’ambulanciers et de technologistes de laboratoire.

Sylvia Jones, ministre provinciale de la Santé, lors d'un discours devant les représentants des municipalités rurales de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

La ministre de la Santé a aussi livré un discours et a tenté de rassurer le public sur les transformations en cours, et notamment les plans de privatisation. Sylvia Jones a répété que les Ontariens n'auront jamais à utiliser leur carte de crédit pour obtenir des soins couverts par l'Assurance-santé.

La semaine dernière, le gouvernement ontarien a annoncé qu'il confiera aux cliniques privées des milliers d'interventions chirurgicales supplémentaires.

Les partis d'opposition craignent que la stratégie des progressistes-conservateurs entraîne un sous-financement des hôpitaux publics.