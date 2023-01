Mine Caribou : le traitement des eaux pourrait coûter 1 million $ par année au N.-B.

Tom MacFarlane, le sous-ministre au ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, a fait part de cette estimation aux députés de l’Assemblée législative lors d’une audience récente d’un comité à Fredericton.

M. MacFarlane dit que la province garde espoir qu’une autre compagnie va acheter la mine Caribou et continuer de l’exploiter. Selon lui, la province se tournerait vers cette compagnie pour ce qui est du traitement des eaux.

Tom MacFarlane, le sous-ministre au ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie. (Photo d'archives) Photo : Jacques Poitras (CBC)

Le gouvernement provincial assume de plus grandes responsabilités à la mine de zinc à 55 kilomètres de Bathurst depuis la chute financière de Trevali Mining Corp.

La production a cessé l’été dernier. Cela dit, une eau acide est toujours extraite de la mine et doit être traitée.

Cette semaine, la division néo-brunswickoise de Trevali sera mise sous séquestre, un procédé qui permettra à un parti tiers de liquider ses actifs. Les derniers employés toujours en poste verront leur contrat prendre fin, ce qui ne laissera personne pour s’occuper de la mine.

La division néo-brunswickoise de Trevali exploitait la mine Caribou, près de Bathurst. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Lejeune

Dans des documents juridiques, la province a dit qu’elle allait se tourner vers un contractant pour assurer le traitement des eaux, mais aucune compagnie en particulier n’est citée.

Le chef du Parti vert David Coon s’inquiète que Fredericton puisse avoir à assumer ces frais.

Mon inquiétude, c’est qu’encore une fois, la province du Nouveau-Brunswick ait à gérer le nettoyage environnemental et le traitement des eaux dans une autre mine, ou une mine qui n'existe plus, au Nouveau-Brunswick , a-t-il dit plus tôt ce mois-ci.

Le sous-ministre Tom MacFarlane dit que la province a toujours espoir qu’une compagnie achète la mine, mais aucune n'a démontré d'intérêt à l’automne.

M. MacFarlane dit que, si aucun acheteur ne se manifeste, Fredericton élaborera un plan pour fermer la mine et assainir le site.

Selon une entente de 2013 entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et Trevali, la province doit couvrir deux tiers des frais de nettoyage à la mine Caribou, c’est-à-dire que Trevali a fourni des millions de dollars pour couvrir sa part.

M. MacFarlane a dit aux députés qu’on estime que la part de la province s’élève à 42 millions de dollars.

Il n’est pas clair combien de temps la province compte attendre qu’un acheteur se manifeste.

Selon le sous-ministre, une fois l'assainissement terminé, le gouvernement du Nouveau-Brunswick n'aurait plus à dépenser d'argent pour assurer le traitement des eaux.