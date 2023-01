Un documentaire sur l’Ukraine réalisé par Sean Penn en avant-première à la Berlinale

La 73e Berlinale, qui aura lieu du 16 au 26 février, braquera les projecteurs sur la guerre en Ukraine, dont l'invasion par la Russie a commencé le 24 février 2022. Superpower, coréalisé par Sean Penn et Aaron Kaufman, sera le plus important des films sur le sujet.

C’est un film documentaire réalisé dans des circonstances très difficiles, mais c’est aussi un film qui parle du rôle de l’art et des artistes dans les temps troublés , a résumé Carlo Chatrian, codirecteur du festival, lors d’une conférence de presse.

Sean Penn était déjà à Kiev afin de réaliser un documentaire, produit par Vice Studios, sur les tensions entre les deux pays lorsque la Russie a envahi l’Ukraine. La réalité a transformé le film en quelque chose de beaucoup moins confortable, mais bien plus significatif , a ajouté Carlo Chatrian.

Le lauréat de deux Oscars – pour Milk et Mystic River – avait été photographié l’an dernier lors d'une conférence de presse du gouvernement ukrainien dans la capitale. On l'a vu également avec M. Zelensky dans une vidéo publiée sur le compte Instagram du président ukrainien.

Les services de M. Zelensky avaient affirmé que l'artiste américain faisait preuve d'un courage faisant défaut à beaucoup d'autres, particulièrement aux hommes politiques occidentaux .

Âgé de 62 ans, Sean Penn a par le passé suscité des controverses en raison de ses prises de position politiques ou de ses interventions dans l’actualité, notamment après son entrevue avec le parrain de la drogue mexicain, Joaquin El Chapo Guzman, qui était alors en fuite.

Lumière sur l’Ukraine, mais aussi l’Iran

Premier événement cinématographique majeur de l'année en Europe, la Berlinale mettra en avant plusieurs documentaires et longs métrages de réalisateurs et réalisatrices d’Ukraine, ainsi que des œuvres iraniennes en signe de solidarité avec les cinéastes emprisonnés par les autorités, comme Jafar Panahi, a déclaré Carlo Chatrian.

Elle offrira également un espace d'exposition gratuit aux représentants et représentantes de l'industrie cinématographique ukrainienne lors du vaste marché du film européen du festival, et fera la promotion des possibilités de coproduction avec les cinéastes d’Ukraine en difficulté.

En ouverture du festival, le public pourra voir une comédie romantique américaine, She Came to Me, portée par Peter Dinklage, Marisa Tomei, Tahar Rahim et Anne Hathaway.

La Berlinale est présidée cette année par l'actrice, scénariste et réalisatrice américaine Kristen Stewart, et elle accueillera Steven Spielberg comme invité d'honneur.

Trois œuvres québécoises seront également présentées au festival, soit les courts métrages Gaby les collines, de Zoé Pelchat, Nanitic, de Carol Nguyen, et Simo, d’Aziz Zoromba. Les films comptent parmi les 31 courts métrages en compétition dans la section Génération, consacrée au jeune public.