Vols de Ferrari : trois hommes de Toronto arrêtés, un suspect recherché par la police

Trois hommes ont été arrêtés et un homme est toujours recherché par le Service de police de Toronto en rapport avec les vols à l'arme blanche de deux voitures de luxe de marque Ferrari.

Trois des quatre suspects, Samuel Wycenty, 22 ans, Beaudon Petrohelos, 22 ans, et Elliot Raines, 24 ans, ont été arrêtés par la police de Toronto le 22 novembre dans le cadre d'une enquête sur des vols de voitures.

Ryan Tyson, 23 ans, est toujours recherché par les autorités.

Deux vols de voitures de luxe

La police a reçu un appel pour un vol de voiture dans le secteur de l'avenue Eglinton Ouest et d'Avenue Road le 30 septembre peu après minuit.

Le corps policier allègue que deux suspects dans une voiture de marque BMW de couleur foncée ont suivi la victime, qui conduisait sa Ferrari F12 2017.

Le conducteur de la Ferrari a garé son véhicule et s'est dirigé vers une résidence, selon les autorités, qui ajoutent que les suspects se sont arrêtés et se sont garés derrière la Ferrari.

Dans un communiqué, la police de Toronto affirme que les suspects se sont approchés de la victime, ont brandi un couteau et lui ont demandé les clés de la Ferrari.

La victime a alors remis les clés et les suspects se sont enfuis dans son véhicule.

La Ferrari F12 2017, qui a été récupérée, est évaluée à environ un million de dollars.

Le deuxième vol s'est produit le 6 novembre, selon la police.

Les agents ont reçu un appel pour vol de voiture vers 1 h du matin dans le secteur de l'avenue St. Clair Ouest et d'Avenue Road.

La police de Toronto allègue que la victime conduisait sa Ferrari 488 Spider 2018 avant de la garer.

Un suspect s'est approché du conducteur au moment où il sortait du véhicule, selon les autorités.

Le suspect a brandi un couteau et a fouillé agressivement les poches de la victime jusqu'à ce qu'il trouve la clé de la Ferrari. Le suspect s'est alors enfui à grande vitesse à bord de la Ferrari, selon la police de Toronto.

Un complice était aussi présent dans la voiture avec laquelle la victime avait été suivie, précise la police.

La Ferrari 488 Spider 2018 d'une valeur d'environ 300 000 $ a été retrouvée.

Série d'accusations

L'unité Hold-Up Squad-Car Jacking a lancé une enquête conjointe avec l'Unité de soutien aux enquêtes sur le crime organisé.

Après une enquête approfondie, quatre suspects ont été identifiés en rapport avec ces deux vols de voitures.

Samuel Wyncenty et Beaudon Petrohelos font tous deux face à deux chefs d'accusation de vol qualifié avec une arme, à deux chefs d'accusation de complot en vue de commettre un acte criminel et de déguisement dans un dessein criminel ainsi que de possession de biens criminellement obtenus de plus de 5000 $ pour chacun d'entre eux.

Elliot Raines, quant à lui, est accusé de vol avec une arme, de complot en vue de commettre un acte criminel, de déguisement dans un dessein criminel et de possession de biens criminellement obtenus de plus de 5000 $.

Ils comparaîtront devant la cour au 1911, avenue Eglinton Est, le 22 février.

Ryan Tyson, 23 ans, n'a toujours pas été arrêté par les autorités.

Dans le cas des vols de voitures, il fait face à des accusations de complot en vue de commettre un acte criminel.

Tyson est également recherché en rapport avec un événement survenu le 4 octobre à 18 h 14 dans le secteur d'Ellesmere Road et Kennedy Road.

Le Service de police de Toronto affirme que l'homme a frappé l'autopatrouille d'un policier avant de s'enfuir en voiture.

Il fait face à 11 accusations relatives à cet événement, y compris tentative de meurtre, possession d'une arme à feu et possession en vue du trafic d'une substance prohibée (cocaïne).

Ryan Tyson est considéré comme armé et dangereux.

L'homme de 23 ans est décrit par les autorités comme étant blanc aux cheveux courts et [à la barbe] peut-être mal rasée .

S'il est aperçu, le Service de police de Toronto demande au public de ne pas s'approcher de lui et de contacter immédiatement le 911.