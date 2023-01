La ministre Kateri Champagne Jourdain entame sa tournée sur l’emploi à Baie-Comeau

Automatisation, report de la retraite, régionalisation de l’immigration... Plusieurs pistes de solutions ont été proposées pour faire face à la rareté de la main-d’œuvre sur la Côte-Nord lors d'une rencontre entre la ministre de l'Emploi et des membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan lundi matin.

Ce déjeuner-causerie à Baie-Comeau marquait le début d’une tournée régionale sur l’emploi pour la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

On veut aller à la rencontre des gens, échanger avec eux et avoir leurs idées. On sait que les enjeux peuvent varier d’un milieu à l'autre, donc c’est important pour nous d’avoir cette information-là , explique-t-elle.

La ministre ajoute que c'est l'occasion d'observer le travail accompli depuis le lancement de l'Opération main-d'œuvre par le gouvernement du Québec en 2021.

« Sur la Côte-Nord, on a des défis supplémentaires à la pénurie de main-d’œuvre. » — Une citation de Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et responsable de la Côte-Nord

Des pistes de solution ont été proposées pour faire face à la rareté de la main-d’œuvre sur la Côte-Nord lors de la rencontre. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Il s'agit notamment de la baisse démographique et de l'éloignement de la région, selon Kateri Champagne Jourdain.

Selon elle, les prochaines années au Québec doivent servir à attirer des clientèles plus éloignées du marché du travail, comme les personnes handicapées et les nouveaux arrivants, mais aussi à retenir plus longtemps les travailleurs qui partent à la retraite.

Antonio Hortas était présent lors de la tournée de Kateri Champagne Jourdain à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

La ministre de l'Emploi a également évoqué la question des avantages fiscaux pour inciter les retraités à rester sur le marché du travail.

On veut bien faire connaître les tenants et aboutissants de ces mesures qui vont être mises en place pour les inciter à demeurer sur le marché du travail. C'est un bassin important de travailleurs qui vont quitter dans les prochaines années. Donc, c’est certain qu’on va mettre un effort là , déclare-t-elle.

La ministre et députée de Duplessis visitera lundi après-midi l’entreprise d’économie sociale Groupe de la Côte à Baie-Comeau.

Kateri Champagne Jourdain se rendra à Sept-Îles mardi pour poursuivre sa tournée.

La ministre est certaine de terminer la majeure partie de sa tournée avant la fin de la session parlementaire, à la fin du mois de juin.

Avec les informations de Camille Lacroix