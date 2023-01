Les crimes violents sont en hausse à Prince Albert, selon un rapport de la police

Le Service de police de Prince Albert a enregistré 1820 victimes de crimes violents l’an dernier, alors que l'année précédente, ce nombre était de 1165.

Le nombre de victimes d'agressions sexuelles a également grimpé d’environ 10 % en 2022 par rapport à l'année précédente.

Ainsi, l’année dernière, le Service de police de Prince Albert a signalé 1328 victimes d'agression. Il s’agit du plus grand nombre de ces cinq dernières années, selon le rapport.

La majorité de ces victimes étaient des femmes, indique le rapport.

La violence physique était la principale forme de crime violent, précise le rapport. Elle est suivie par l’agression à l'arme blanche et au répulsif à ours.

L'utilisation d'armes dans les crimes violents a également augmenté. En tout, il y a eu 72 incidents liés à des armes à feu l'année dernière, selon le rapport.

Un examen des relations entre les victimes d'homicide et les accusés montre que, depuis 2018, la plupart des agressions enregistrées sont associées aux personnes qui se connaissent déjà, soit 269 des agressions enregistrées , peut-on lire dans le communiqué.

Le nombre de personnes portées disparues a également augmenté en 2022 pour atteindre 1251, alors qu’en 2021, il y en avait eu 925.

Par ailleurs, les appels concernant des expulsions ont augmenté en flèche en 2022 pour atteindre 7514, soit une augmentation de 58 % par rapport à l’année 2021.

Le Service de la police de la Ville de Prince Albert déclare qu'il avait mis à jour ses rapports statistiques mensuels en 2021 afin de refléter les incidents les plus graves auxquels les agents répondent et de communiquer plus efficacement le nombre de personnes touchées par les crimes violents.