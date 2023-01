Le projet Alerte SILVER est lancé dans la Vallée-de-l’Or

Contrairement aux alertes AMBER, le système sera déployé par la Sûreté du Québec uniquement sur les téléphones cellulaires de la région concernée, et non via la radio ou la télévision.

La SQ assure que cinq critères devront être analysés avant de déclencher une alerte SILVER, après le déploiement d’un module de recherche ou d’une enquête sur le terrain.

Il devra s’agir d’une disparition, la personne devra avoir un diagnostic de troubles cognitifs ou en présenter des symptômes, il devra y avoir un risque imminent pour sa vie, une alerte devra être jugée utile pour assister les policiers dans leurs démarches et la SQ devra avoir des renseignements sur la personne, tel que sa description, son moyen de transport et le contexte de sa disparition.

« Lors du déploiement d’une alerte SILVER, nous allons aussi évaluer où la personne peut se trouver. Si elle est à pied, le rayon est plus petit et l’alerte pourra se limiter à la MRC. Mais il est possible d’élargir à d’autres régions si elle se déplace en véhicule. » — Une citation de Sergente Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec

En plus de la Vallée-de-l’Or, le projet-pilote est déployé dans les MRC de Drummond et de Joliette. La Sûreté du Québec et les ministères de la Santé et de la Sécurité publique utiliseront la prochaine année pour analyser la pertinence et le fonctionnement de ce nouveau système.