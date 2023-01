Un financement de 8 M$ pour un nouveau centre communautaire dans la municipalité de Taché

Ottawa et le Manitoba investiront plus de 8 millions $ dans un nouveau centre communautaire dans la municipalité de Taché, au sud-est de Winnipeg.

Le centre, qui regroupera un aréna et une bibliothèque, a pour but d'offrir aux résidents de la municipalité rurale un nouvel espace pour se rassembler, apprendre et demeurer actifs.

Selon un communiqué conjoint, publié lundi, des gouvernements provincial et fédéral ainsi que de la municipalité de Taché, l’aréna aura une superficie d’environ 5800 m² (62 000 pi²) et remplacera l’aréna de Lorette, « qui a dépassé sa durée de vie utile ». La superficie de la bibliothèque, quant à elle, sera d’environ 750 m² (8000 pi²).

La première ministre manitobaine, Heather Stefanson, se dit heureuse de voir ce projet aller de l’avant.

L’annonce d’aujourd’hui est un autre exemple des grandes choses que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble. Cette installation profitera à la collectivité locale pendant de nombreuses années , précise-t-elle.

De son côté, le maire de la municipalité rurale de Taché, Armand Poirier, soutient que son administration est « impatiente » de commencer la construction de ce projet.

Il indique que ce dernier est nécessaire pour la municipalité et qu'il permettra d’offrir à la population un carrefour communautaire qui sera populaire dans la région .

Ottawa va investir jusqu’à 4,4 millions $ dans ce projet, dans le cadre de son programme d’infrastructure Investir dans le Canada , lancé en 2016. Le gouvernement provincial investira pour sa part plus de 3,6 millions $ dans le nouveau centre.

Quant à la municipalité rurale de Taché, elle fournira plus de 2,9 millions $ pour des coûts admissibles du projet.