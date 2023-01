Le néonazi Gabriel Sohier-Chaput coupable d’avoir fomenté la haine contre les Juifs

Une partie de l’audience présente dans la salle de cour a applaudi la décision. Le juge a aussitôt ordonné que l’homme soit placé en détention, en raison de la gravité des actes pour lesquels il est condamné. Il peut aller n'importe où dans le monde et se réfugier derrière un pseudonyme. Il représente un danger imminent pour la société.

La preuve principale de ce procès est un article de Gabriel Sohier-Chaput, aussi connu sous le nom de Zeiger, publié en janvier 2017 sur le site The Daily Stormer, le portail d’extrême droite le plus populaire au monde. Le texte traitait d’affiches antisémites placardées dans un abribus de la Colombie-Britannique. Zeiger était le deuxième contributeur le plus prolifique de la plateforme.

Gabriel Sohier-Chaput avait soutenu en cour que les références au nazisme dans ses écrits n’étaient que des hyperboles, de l’humour, de l'ironie. Les nazis, des gens qui veulent l’extermination des juifs, c’est une création d’Hollywood, avait-il témoigné, le 22 mars 2022. Ça n’a pas de base réelle. Je n’en ai jamais rencontré. C’est une fantaisie sombre. L’Holocauste, c’est le mal suprême, c’est la vache sacrée. Si on veut abattre la rectitude politique, on doit toucher à l’antisémitisme. On ne devrait rien cacher sur la base de réactions émotionnelles. Tout devrait être discuté ouvertement.

Le juge Del Negro n’a pas cru son témoignage. Le Tribunal estime que les explications fournies sont spécieuses, insincères, opportunistes, trompeuses, farfelues, invraisemblables, dissimulatrices de la vérité et bricolées pour dissimuler l’intention véritable de l’accusé , peut-on lire dans le jugement de 72 pages.

Plus de détails à venir…