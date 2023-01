Une nouvelle application pour la STS en vigueur dès le 1er février

Environ 200 villes à travers le monde utilisent cette application pour calculer et planifier les déplacements en commun ou en transport actif , explique le président de la STS , Marc Denault.

L'abonnement royal sera offert gratuitement à tous les usagers. Ça donne aux usagers un accès à des horaires illimités, à des horaires pour la semaine suivante. [...] Ça permet aussi de marquer certains endroits favoris, ce qui facilite la recherche et le déplacement. Et on travaille aussi à l'implantation de la technologie 5G dans nos autobus. On pourra arrimer tout cela avec cette application pour que les informations en temps réel soient encore plus justes.

Marc Denault soutient que l'entente actuelle prévoit deux années de gratuité, mais cela n'a jamais été prévu par la STS de transférer cette responsabilité financière à nos usagers, et ça ne fait pas partie des enjeux .

Un fournisseur local

La STS n'a pas voulu reconduire son partenariat avec son fournisseur actuel, qui venait à échéance, principalement parce que celui-ci est situé en Europe. On avait une opportunité de faire affaire avec une société basée à Montréal. Il y a un lien de proximité, on est sur le même fuseau horaire. Au niveau soutien, il y avait certaines facilités, explique Marc Denault. D'avoir un fournisseur aussi près, qui connaît les contraintes et les avantages du transport en commun du Québec, ça va faciliter le tout.

Plusieurs embûches sont également survenues au cours des dernières années, selon Marc Denault, qui ont poussé la STS à prendre cette décision.

Quand il y avait des problèmes ou des pannes, on n'était pas sur le même fuseau horaire. C'était beaucoup plus difficile pour nous d'optimiser [le service] et de répondre en temps réel à nos usagers.