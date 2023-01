Augmentation notable de vols perpétrés dans des véhicules à Rivière-du-Loup

Si les vols perpétrés dans un véhicule sont assez communs, la Sûreté du Québec constate toutefois une augmentation notable de dossiers dans certains secteurs de Rivière-du-Loup.

Tous les véhicules ciblés avaient leurs portières non verrouillées.

Le saviez-vous? Vous pouvez avoir une amende de 60 $ si vous laissez votre véhicule déverrouillé. Le Code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clef de contact et verrouillé les portières . (article 381)

Les autorités policières souhaitent donc rappeler aux propriétaires de véhicules de demeurer vigilants, et de verrouiller leurs portes lorsque le véhicule est sans surveillance. On recommande également de ranger colis, sacs à main et objets de valeurs à l'abri des regards.

La Sûreté du Québec souligne que la majorité des dossiers de vols survenus dans les rues Laval et des Érables ont été résolus à la suite de l’arrestation de deux individus d’âge mineur.