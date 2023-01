Procès de Patrice St-Amand : « j’étais sûre qu’elle était morte », raconte une témoin

Le procès de Patrice St-Amand, accusé de tentative de meurtre sur l’ancienne conseillère municipale du secteur Parent à La Tuque et propriétaire de l’Hôtel Central, Sylvie Lachapelle, a repris lundi. La serveuse qui était en poste le soir du 3 janvier 2020 affirme qu’elle était convaincue que l’accusé « venait de tuer » sa patronne.

Nathalie Hébert raconte que l’accusé est arrivé sur place avec un autre homme vers 21 h. Elle lui a servi au moins trois grosses bières, peut-être quatre et quelques shooters .

C’est plus tard en soirée que Patrice St-Amand semble s’être désorganisé, selon elle. Il aurait alors proféré des menaces à l’endroit de Daniel Liberté, le propriétaire d’un relais de motoneige à Parent. Tout allait bien et soudainement, il s’est mis à dire qu’il allait aller chez Ti-Rouge pour le tuer. J’ai décidé d’appeler Sylvie [Lachapelle] pour qu’elle vienne au bar, car elle le connaît [Patrice St-Amand].

Arrivée sur place, la propriétaire aurait interpellé le client agressif. Elle lui a demandé c’était quoi son problème. C’est à partir de là que c’est parti. Il lui a maudit un coup de poing dans la face , dit-elle en s’essuyant les yeux.

Nathalie Hébert était alors de l’autre côté du bar. Elle tombe par terre de l’autre bord du comptoir. Il m’a regardé et m’a dit : ‘’je vais te tuer toi aussi, ma criss’’.

Sur la bande vidéo captée par les caméras de surveillance, on voit un homme chauve qui ressemble en tout point à l’accusé se ruer vers Nathalie Dubois. La serveuse reçoit un violent coup de poing, puis le suspect retourne vers Sylvie Lachapelle.

Il a continué à varger sur Sylvie. J’ai voulu y aller, retourner l’aider. Il me l’a redit une autre fois. J’ai regardé Sylvie. Elle était inerte, pour moi elle était morte. Je suis retourné sur le bord du comptoir et il est parti après moi. Je me suis sauvé en avant de l’hôtel.

Nathalie Hébert a pris la fuite à pied. Elle a frappé à la porte d’une maison voisine pour demander de l’aide.

J’ai dit, je pense qu’il a tué Sylvie. Puis, j’ai vu qu’il partait en motoneige. Je suis retourné dans l’auberge. J’ai barré les portes derrière moi et j’ai fait le 911. J’étais sûr qu’elle était morte. Les premiers intervenants sont arrivés rapidement et ils ont pris soin d’elle. Moi, j’étais en état de choc. Selon Nathalie Hébert, sa patronne avait le visage enflé et ensanglanté.

Par le passé, Patrice St-Amand n’a pas nié être l’homme sur la bande vidéo. Il a laissé sous-entendre qu’il compte plaider l’intoxication extrême.