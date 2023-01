L’exposition sur Pink Floyd se poursuivra jusqu’au 5 mars à Montréal

Les fans du légendaire groupe britannique Pink Floyd pourront visiter l’exposition qui leur est consacrée à l’Arsenal art contemporain à Montréal plus longtemps que prévu. La rétrospective Pink Floyd: Their Mortal Remains, qui devait initialement prendre fin en décembre, est prolongée pour une deuxième fois , cette fois-ci jusqu’au 5 mars.

Dans un communiqué, l’équipe de l’exposition estime que cet allongement permettra à plus de visiteurs de visiter l’exposition devenue un incontournable de la scène culturelle depuis son ouverture en novembre dernier .

L’exposition, qui retrace les 40 ans de carrières du groupe de ses débuts à sa dernière prestation éclair en 2005, sera donc toujours à Montréal à l’occasion du 50e anniversaire de l’album culte The Dark Side of the Moon, lancé le 1er mars 1973 aux États-Unis.

À l'origine, l'exposition «Pink Floyd: Their Mortal Remains» a été conçue pour le V&A, musée national d'art situé à Londres. Photo : Pink Floyd : Their Mortal Remains / Tim P. Whitby

La formation a d’ailleurs annoncé la mise en vente d’un ensemble de produits en hommage à cet incontournable disque, incluant notamment un vinyle et un livre, il y a quelques jours.

La rétrospective Pink Floyd: Their Mortal Remains regroupe plus de 350 artefacts, instruments et instruments scéniques du groupe anglais. Elle est présentée jusqu’au 5 mars 2023 à l’Arsenal art contemporain à Montréal.