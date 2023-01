Fiona : du temps et beaucoup d’argent pour nettoyer les arbres tombés

40 % des arbres de l'Île-du-Prince-Édouard, soit 800 000 arbres ont été endommagé ou détruit lors du passage de la tempête Fiona. Le travail de nettoyage se poursuit et il est loin d'être terminé.

Près de quatre mois après le passage de Fiona, Matt Hughes, propriétaire d'une entreprise d'opérations forestières à Kelly's Cross dans le centre de l'Île-du-Prince-Édouard, est toujours submergé d'appels pour venir nettoyer des terrains, où les arbres tombés se comptent par centaines.

« Le téléphone n'arrête pas de sonner. Le travail non plus n'arrête jamais. On va en avoir pour des années, juste pour nettoyer. » — Une citation de Matt Hughes, propriétaire, Timberjack's Sawmill & Logging

Le gouvernement estime que près de 40 % des arbres de l'Île-du-Prince-Édouard ont été endommagés ou détruits. Ce qui représenterait environ 800 000 arbres. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Un travail titanesque

La tempête post-tropicale Fiona a fait d'importants dégâts à l'Île-du-Prince-Édouard. Les vents de 170 km/h ont balayé des centaines de milliers d'arbres. La tâche des ouvriers forestiers est plus compliquée qu'à l'habitude. Plusieurs jonchent le sol et rendent difficile l'accès à certaines forêts.

Il ne suffit pas de marcher dans le bois et de couper les arbres. Tout doit être planifié, explique Matt Hughes.

« C'est notre quatrième chantier depuis Fiona. À chaque fois c'est pareil, 85 à 90 % des arbres sont couchés. Très peu d'arbres sont encore debout. » — Une citation de Matt Hughes, propriétaire, Timberjack's Sawmill & Logging

Matt Hughes l'assure, son téléphone n'arrête pas de sonner depuis le passage de la tempête post-tropicale Fiona. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Une aide provinciale

Si les entreprises forestières sont débordées, les propriétaires de terrains sont eux dépassés par les évènements.

Mike Montigny est le gestionnaire des services sur le terrain pour le département des forêts, de la pêche et de la faune au gouvernement provincial. Il assure que son ministère a reçu des centaines d'appels. On les guide, on les aide à préparer l'avenir , explique-t-il.

Leur aide est également financière car la perte de ce bois à un coût, qui s'accentue un peu plus chaque jour l'achalandage aux scieries.

« Le marché est inondé. Le bois arrive en permanence dans les scieries et dans le même temps, le nombre de constructions diminue. Du coup, les prix ne cessent de baisser. » — Une citation de Mike Montigny, gestionnaire des services, divison des fôrets, de la pêche et de la faune.

Pour faire face à ces pertes, le gouvernement a lancé le programme de mise en valeur des forêts. 400 000 dollars y sera consacré en 2023. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Pour faire face à ces pertes, le gouvernement a lancé le programme de mise en valeur des forêts. Des incitations basées sur le montant des dommages allant de 250 dollars à 850 dollars par hectare sont données.

La province estime qu'elle donnera 400 000 dollars cette année et 500 000 dollars l'an prochain.

Beaucoup de gens sont inquiets. Ils ne savent pas quoi faire. Le programme d'amélioration des forêts est donc un bon moyen pour nous d'inciter à la gestion durable des forêts , assure Mike Montigny.

D'ailleurs, le rapport final sur les dommages liés à Fiona se fait toujours attendre. Selon Mike Montigny, le personnel forestier travaille actuellement sur l'analyse des dommages causés par la tempête post-tropicale et ils espèrent le terminer dans quelques semaines.

Avec des informations de Nancy Russell.