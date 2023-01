565 M$ pour améliorer le service sur la ligne bleue du métro de Montréal

Le projet annoncé conjointement lundi matin par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, vise à instaurer une nouvelle technologie qui gérera plus efficacement l’espacement entre les trains, et assurera un meilleur contrôle de leur vitesse en plus d’opérer des changements de voies plus harmonieux et sécuritaires.

Concrètement, pour les utilisateurs, ce changement améliorera la fiabilité des trains, leur fréquence et le confort lors des départs et des arrêts. Installée d’abord sur la ligne bleue, la technologie sera ensuite implantée sur l’ensemble du réseau , précise un communiqué du bureau de la ministre Guilbault.

« C’est un geste fort que nous posons pour soutenir le transport collectif dans la Métropole et pour accroître la mobilité durable dans l’Est de Montréal. » — Une citation de Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable

La majorité du projet est financée par le gouvernement du Québec à hauteur de 296,6 millions de dollars. La Ville de Montréal versera pour sa part 65,6 millions de dollars. Une demande de financement doit être soumise au gouvernement fédéral pour les 202 millions de dollars restants, précise le bureau de la minitre Guilbault.

L’implantation de ce nouveau système de gestion des trains concorde avec le prolongement de près de six kilomètres de la ligne bleue qui doit être complété d’ici 2029. La mise en place du système en entier sur cette ligne – qui comptera cinq stations de plus – doit quant à elle être complétée en 2028.

Rappelons que l’appel d’offres pour la construction du tunnel et la préparation des terrains qui accueilleront les futures stations a été lancé au mois de décembre dernier.

Ce projet permettra d’assurer la viabilité technologique du réseau du métro pour les décennies à venir, se réjouit la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard. La ligne bleue sera ainsi dotée de technologies à la fine pointe, au bénéfice des clients et des équipes qui l’exploitent.

« Cet appui [des gouvernements] sera essentiel pour assurer la survie des sociétés de transport collectif au Québec dans les années à venir. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Ces centaines de millions de dollars consacrés à la modernisation du métro de Montréal sont certes une bonne nouvelle pour la Société de transport de Montréal qui se remet péniblement des baisses d’affluence qu’elle connaît depuis la pandémie.

Une situation qui s’est répercutée sur les finances de la société de transport qui a soldé son année 2022 par un manque à gagner de 43 millions de dollars et un déficit anticipé de près de 78 millions pour l’année 2023. Des déficits qui ont déjà forcé la STM à réduire son offre de services plutôt que de l’augmenter pour attirer davantage d’usagers.

Pour ce qui est de la partie du financement fédéral des infrastructures de transport en commun au Québec, rappelons qu’en octobre dernier, le quotidien La Presse révélait l’existence d’une enveloppe de 2,7 milliards de dollars destinée au Québec qui était toujours inutilisée dans les coffres du programme fédéral d’infrastructure alors que la période d’admissibilité à cet argent doit se terminer en mars 2023.