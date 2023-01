Le Canada atteint pour la première fois sa cible d’immigration francophone hors Québec

En 2022, plus de 16 300 immigrants francophones se sont installés à l’extérieur du Québec. Cela représente 4,4 % des immigrants hors Québec et permet au pays d’atteindre pour la première fois la cible qu’il s’est fixée.

L’augmentation d’immigrants francophones qui choisissent de s’installer à l’extérieur du Québec est significative.

En 2006, on comptait 2800 admissions d'immigrants francophones à l’extérieur du Québec, ce qui représentait seulement 1,38 % des personnes admises.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Sean Fraser était lundi matin à l’école secondaire catholique Franco-Cité de Sturgeon Falls, dans le nord de l'Ontario, pour en faire l’annonce.

Nous avons atteint notre cible, il s’agit d’un moment important et cela reflète l’importance et la contribution des immigrants d’expression française à la vitalité et à l’épanouissement des communautés francophones hors Québec , a indiqué le ministre dans un communiqué.

Une cible souvent repoussée

La cible d’immigration francophone de 4,4 % a été établie en 2003. L’échéance initiale était en 2008, mais a été repoussée à plusieurs reprises. Elle n’avait jamais été atteinte avant cette année.

Dans un rapport publié en 2021, le Commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, s’inquiétait du fait que le Canada n’avait jamais atteint ses buts en matière d’immigration francophone.

Il soulignait que ces échecs avaient contribué à diminuer le poids des francophones hors Québec au pays.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la Fédération des communautés francophones et acadiennes a demandé en avril que le Canada se dote d’une nouvelle cible à atteindre d’ici 2036. Selon l’organisme, le pays devrait accueillir 12 % d’immigrants francophones dès 2024 et 20 % d’ici 2036 s’il espère corriger le tir et limiter la baisse du poids démographique des francophones en situation minoritaire.

La population francophone en situation minoritaire du Canada, définie selon la langue maternelle et la première langue officielle parlée, représentait 4,4 % de la population en 2001 et 3,3 % de la population en 2021.

Le gouvernement du Canada, par l’entremise du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023, a alloué près de 500 millions de dollars sur 5 ans à l’appui des langues officielles, dont 40,7 millions de dollars visant les initiatives d’immigration francophone.