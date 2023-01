Le crime organisé a hypothéqué ou vendu au moins 30 maisons à l’insu des propriétaires

Melissa Walsh raconte que la police de Toronto avait assuré à sa famille,que cela n'était arrivé qu'à eux.

L'an dernier, des fraudeurs ont failli vendre la maison de son grand-oncle dans l'est de Toronto à l'insu de la famille.

On nous a dit de passer à autre chose , dit-elle.

Mais plus tôt ce mois-ci, un communiqué de presse du Service de police de Toronto a révélé un autre cas où des escrocs ont vendu, avec succès cette fois, une maison avant que les vrais propriétaires ne découvrent ce qui s'est passé.

Et maintenant, il s'avère que ces deux cas de fraudes immobilières ne sont probablement que la pointe de l'iceberg.

CBC Toronto a appris qu'une poignée de groupes criminels organisés sont derrière ces fraudes immobilières dans lesquelles au moins 30 maisons dans la grande région de Toronto ont été vendues ou hypothéquées à l'insu des vrais propriétaires.

Ces révélations proviennent d'une firme d'enquête privée embauchée par une compagnie d'assurance titres pour tenter de faire la lumière sur ces fraudes qui coûtent des millions de dollars aux assureurs en réclamations.

C'est un processus très laborieux d'essayer de comprendre qui est derrière [cette fraude] , explique le président et chef de la direction de King International Advisory Group, Brian King.

Nous sommes en quelque sorte au courant de quatre ou cinq groupes vaguement organisés qui travaillent dans la grande région de Toronto , ajoute-t-il.

L'entreprise enquête actuellement sur quatre fraudes de transfert de titre dans la grande région de Toronto où une propriété a été volée en utilisant le vol d'identité pour tirer profit de la vente de la maison.

Au moins 26 autres fraudes hypothécaires font aussi l'objet d'une enquête.

Ces hypothèques ont été contractées sur une maison sans le consentement du propriétaire pour obtenir la valeur de rachat de l'hypothèque.

Selon Melissa Walsh, la police avait dit à sa famille à l'époque qu'ils étaient les seules personnes à avoir été victimes de la fraude. Photo : Fournie par Melissa Walsh

Apprendre que cela est arrivé à potentiellement plus de 30 autres familles est difficile à comprendre , affirme Melissa Walsh.

Je ne comprends pas pourquoi cela n'a pas été [soulevé plutôt] , se questionne-t-elle.

En plus des quatre réclamations sur lesquelles Brian King enquête, trois autres assureurs de titres, qui offrent une couverture au Canada, ont déclaré à CBC Toronto qu'ils avaient tous reçu des réclamations pour fraude où la maison d'un propriétaire avait été vendue à son insu.

Ils n'ont, cependant, pas pu fournir de chiffres précis avant la publication de cet article.

Selon la vice-présidente principale de Stewart Title, Karen Decker, sa compagnie a vu plusieurs cas de vente d'une maison dans la région de Toronto où ce n'était pas le véritable propriétaire.

Comment fonctionne le stratagème?

Selon Brian King, les groupes du crime organisé commencent par chercher dans les registres de propriété accessibles au public une maison sans hypothèque ou avec une petite hypothèque où il reste encore beaucoup de fonds propres .

Les groupes qui reçoivent les fonds frauduleux utilisent des pièces d'identité volées et embauchent des remplaçants pour se faire passer pour des locataires afin d'accéder à la maison.

D'autres remplaçants se font passer pour des propriétaires pour hypothéquer une maison ou la vendre.

Souvent, ce sont de petits criminels qui sont payés entre 5 000 et 10 000 dollars pour se faire passer pour les propriétaires , explique M. King.

Les personnes derrière les fraudes ne veulent pas être en première ligne , précise-t-il.

Plus tôt ce mois-ci, le Service de police de Toronto a publié un communiqué de presse sollicitant l'aide du public pour identifier cet homme et cette femme recherchés pour avoir frauduleusement vendu une maison alors que les propriétaires étaient à l'étranger. Photo : Service de police de Toronto

Les remplaçants , comme le couple recherché par la police de Toronto, sont également partagés entre les groupes criminels, selon M. King. Le tout se fait en fonction de l'origine ethnique du propriétaire pour lequel le remplaçant se fera passer.

À partir de leur embauche , l'hypothèque ou la vente se fait rapidement.

Pour les ventes, les faux propriétaires acceptent souvent la première offre raisonnable qu'ils reçoivent.

Dans la plupart des cas, [ce sont] des gens très sophistiqués, l'argent est généralement retiré des comptes bancaires frauduleux dans les sept jours , explique Brian King.

Cet argent sera assez rapidement converti soit en cryptomonnaie et déplacé, soit en lingots d'or, et très souvent, il sera expédié à l'étranger immédiatement hors de portée des autorités d'ici , ajoute-t-il.

CBC Toronto a contacté le Service de police de Toronto à plusieurs reprises pour obtenir des commentaires, mais personne n'était disponible pour parler de ses cas de fraude sur les titres.

Le président et chef de la direction de King International Advisory Group, Brian King, affirme que son cabinet d'enquête privé est au courant de « quatre ou cinq » groupes criminels organisés commettant des fraudes sur les titres de maisons dans la région du Grand Toronto. Photo : Radio-Canada / Farrah Merali

Selon M. King, ces cas posent un défi à la police parce que les groupes criminels organisés peuvent avoir plusieurs propriétés en mouvement à la fois dans plusieurs régions.

Dans un monde idéal, nous aurions un moyen de coordonner ces efforts entre les différents services de police régionaux et municipaux afin [...] que des liens puissent être créés , croit-il.

L'entreprise King International Advisory Group tente de retracer où vont les fonds frauduleux pour ses clients.

La firme réussit à récupérer de l'argent dans certains cas, mais souvent, les compagnies d'assurance titres ne découvrent la fraude que lorsqu'il est trop tard.

L'avenir de l'assurance titres pourrait être menacé

Dans la majorité des cas, le véritable propriétaire et l'acheteur sont protégés de la plupart des pertes subies par la fraude en ayant une assurance titres.

L'assurance protège les propriétaires contre les réclamations frauduleuses sur leur propriété . Elle paie aussi les frais juridiques pour rétablir les droits de propriété du propriétaire.

Si un acheteur achète involontairement une maison qui a été frauduleusement répertoriée, l'assurance devrait également le protéger. Dans de tels cas, le véritable propriétaire récupérera probablement sa maison et l'acheteur involontaire récupérera son argent.

Avec la montée en flèche des fraudes hypothécaires et de transferts de titres, l'assureur de titres John Rider s'inquiète de la durabilité de l'offre de cette couverture à long terme.

Le vice-président principal de Chicago Title Insurance Company au Canada, John Rider, craint que si les fraudes hypothécaires et les fraudes sur les titres continuent de croître, les assureurs ne seraient éventuellement plus en mesure de fournir cette couverture aux consommateurs. Photo : Radio-Canada / Farrah Merali

Nous sommes passés de zéro de ces réclamations à maintenant plusieurs dizaines , affirme John Rider, vice-président principal de Chicago Title Insurance Company au pays.

Il y a quatre sociétés de titres dans le secteur au Canada et nous estimons que dans l'ensemble de l'industrie, il y a facilement 200 millions de dollars, probablement plus, en réclamations pour fraude au cours des deux dernières années et demie , souligne-t-il.

L'entreprise Chicago Title Insurance Company a reçu plus de 80 réclamations pour fraude hypothécaire depuis la fin de 2019, principalement de la région du Grand Toronto et du Grand Vancouver.

Les trois autres assureurs de titres ont des préoccupations similaires au sujet d'un nombre croissant de fraudes hypothécaires et de transferts de titres au cours des dernières années.

John Rider souhaite une une intervention du gouvernement qui permettrait de renforcer les normes de vérification d'identité pour les professionnels de l'industrie immobilière afin qu'ils ne se fient pas uniquement aux pièces d'identité pour ce type de transactions.

Avec les informations de John Lancaster de CBC News