Des centaines d’objets personnels des Rolling Stones exposés à Halifax

Une exposition, présentant plus de 300 objets originaux de la collection personnelle du légendaire groupe The Rolling Stones, est en cours à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

L'exposition internationale présentée notamment à Londres, New York, Sydney et Tokyo a été créée avec l’aide des membres du groupe, afin de célébrer ses 60 ans d'existence.

Nommée Unzipped, elle est présentée au Steele Wheels Motor, un nouveau musée de voitures exotiques situé à Bayers Lake.

« On voit quelque chose que la moyenne [des gens] ne voit pas souvent. C'est comme un regard dans les coulisses du groupe. » — Une citation de Amber Belanger, préposée au musée Steele Wheels Motor

The Rolling Stones célèbrent leur 60 ans d'existence. Photo : afp via getty images / TIMOTHY A. CLARY

Reconstitution de leur premier appartement

La réplique grandeur réelle de l'appartement délabré de trois pièces occupé par les membres du groupe à leurs débuts, en 1962, et situé au 102 Edith Grove dans le quartier de Chelsea à Londres, constitue une partie importante de l'exposition.

Une réplique en taille réelle de la cuisine délabrée du premier appartement des Rolling Stones au début des années 1960 dans le quartier Chelsea, à Londres. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

La disposition des meubles, la tapisserie, et même l'insalubrité des lieux où ont habité Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones ainsi qu'un autre colocataire a été recrée grâce à des photographies et à la mémoire des rockers, selon Amber Belanger.

La réplique grandeur réelle du salon de l'appartement délabré de trois pièces occupé par les membres du groupe à leurs débuts, en 1962, situé au 102 Edith Grove, à Londres. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

C'est un endroit où quatre gars ont vécu ensemble, mais c'était construit seulement pour une personne , ajoute la préposée. En un mot, c'est dégoûtant, mais c'est là où ils vivaient.

De la vaisselle sale empilée dans l'évier, des mégots de cigarettes écrasés un peu partout, des bouteilles de bière vides, des tapis crasseux et les planchers qui craquent : tels sont les détails reconstitués pour les visiteurs et qui représentent les années de vache maigre du groupe.

Une réplique en taille réelle de la cuisine délabrée du premier appartement dans lequel vivaient les membres des Rolling Stones au début des années 1960 dans le quartier Chelsea, à Londres. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Parmi tout le désordre, des vinyles du pionnier du rock 'n' roll Chuck Berry et le bluesman Muddy Waters, dont la musique a beaucoup influencé les jeunes membres du groupe, sont mis en évidence.

Une reconstitution qui a impressionné Derek Tower, admirateur des Rolling Stones depuis les années 1960.

« J'ai appris à quel point leur appartement était malpropre. Je ne sais pas comment ils sont restés en vie! » — Une citation de Derek Tower, admirateur des Rolling Stones à Halifax

Des objets rares

Cette exposition présente une dizaine de guitares électriques, des extraits audio rares, des séquences vidéos à plusieurs époques, des journaux intimes des membres dans les années 1960, de même qu'une reconstitution de leur premier studio d'enregistrement avec les instruments originaux.

On voit vraiment leurs influences, d'où ils sont partis et on a même les premiers instruments sur lesquels ils ont joués , laisse savoir Mme Belanger.

Des journaux intimes du début des années 1960 écrits à la main par des membres du groupe. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

De plus, près de 50 costumes de scène emblématiques sont exposés.

« La plupart des choses [ont été recueillies] par les Stones eux-mêmes et des collections de certaines personnes, mais ce sont toujours des objets qui ont appartenus aux Stones dans le passé. » — Une citation de Amber Belanger, préposée au musée Steele Wheels Motor

Des costumes de scènes ayant appartenus aux Rolling Stones. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Les visiteurs peuvent même admirer six œuvres originales du légendaire Andy Warhol et des portraits grands formats de Mick Jagger.

Le parcours se termine par un concert multidimensionnel des Rolling Stones, tourné en 2016 à Cuba, et une petite exposition de peintures originales du guitariste Ronnie Wood, des œuvres à vendre à partir de 50 000 $.

Un concert multidimensionnel des Rolling Stones tourné en 2016 à Cuba fait partie de l'exposition Unzipped, située au Steele Wheels Motor. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

L'exposition Unzipped des Rolling Stones est en cours jusqu'au 19 mars à Halifax, dernière ville de la tournée, avant de rentrer à Londres.