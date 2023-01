Les meilleurs curleurs du Nord de l’Ontario en compétition provinciale à Kenora

Certains des meilleurs joueurs de curling du Nord de l'Ontario vont rivaliser à Kenora cette semaine et les enjeux sont élevés.

Les championnats provinciaux masculins et féminins de l'Association de curling du Nord de l'Ontario (NOCA) se déroulent du mardi au dimanche au centre récréatif de Kenora.

Le prix pour les meilleures équipes est important, les femmes luttant pour une place au Tournoi des Cœurs Scotties de cette année (en février à Kamloops, en Colombie-Britannique) et les hommes pour une place au Brier Tim Hortons (en mars à London, Ontario).

Au total, 11 équipes masculines jouent pour cette place au Brier tandis que le volet féminin comprend sept équipes.

Chaque année, au début de l'année, notre objectif est de gagner les provinciaux et d'atteindre le Scotties , affirme la skip Krista McCarville, dont l'équipe - qui comprend également Kendra Lilly, Ashley Sippala, Sarah Potts et l'entraîneur Rick Lang - est parmi les équipes féminines jouant à Kenora cette semaine.

Chaque année, nous nous demandons si nous en avons fait assez? ajoute celle qui a été skip plusieurs fois au Tournoi des Coeurs Scotties.

L'une des adversaires de Krista McCarville dans les séries éliminatoires est Nicole Westlund-Stewart, qui est la skip d’une équipe qui comprend Megan Carr, Samantha Morris et Rebecca Carr.

Les éliminatoires de Kenora marqueront la première fois que Nicole Westlund-Stewart sera skip à un tournoi de championnat provincial. Photo : CBC/Kris Ketonen

Dans le cas de Nicole Westlund-Stewart, Kenora est en quelque sorte une étape importante.

C'est la première fois que je suis skip à un championnat provincial , dit-elle. J'ai participé aux Scotties de l'Ontario en 2015 en tant que lead où j'ai terminé troisième.

Elle affirme que la concentration sera essentielle si son équipe veut trouver une place aux Scotties.

Faire confiance à tout le travail que nous avons fait. Nous avons construit au fil de l'année, et je pense que nous commençons à être au sommet de notre forme au bon moment.

L'équilibre est difficile

Cependant, les défis auxquels sont confrontés les meilleurs joueurs de curling du Nord de l'Ontario ne se limitent pas à la glace.

Il y a aussi la question de l'équilibre : obtenir ce temps de jeu tout en équilibrant la famille, les emplois et d'autres aspects de leur vie.

L'équilibre est difficile , affirme Krista McCarville. Je me souviens avoir pensé il y a des années, quand mes enfants étaient jeunes, à quel point c'était difficile, parce que je suis enseignante à plein temps et nous essayons de nous entraîner quatre ou cinq, six jours par semaine avant de grands tournois comme celui-ci.

Mes enfants sont beaucoup plus âgés et vous pensez que ce serait plus facile, mais ils pratiquent également des sports de compétition , souligne-t-elle. Ma fille vient de gagner les championnats provinciaux juniors pour aller aux championnats nationaux.

Son fils joue au hockey et son mari pratique également le curling.

J'adore ça et ils n'y changeraient rien. Mais nous avons un bon emploi du temps. Nous avons beaucoup de jonglage et des parents formidables pour nous aider avec les enfants en cas de besoin.

Puis, il y a la distance. C'est un facteur qui entre en jeu avec l'équipe Briscoe, composée de la capitaine Jennifer Briscoe, de la troisième Shana Marchessault, de la deuxième Corie Adamson et de la lead Carly Perras.

Jennifer Briscoe elle-même vit au Manitoba. Les règles permettent à chaque équipe d'avoir un joueur de l'extérieur du Nord de l'Ontario.

La skip de l'équipe du Nord de l'Ontario, Krista McCarville, dirige le balayage lors du Tournoi des Cœurs Scotties 2022 au Fort William Gardens à Thunder Bay. Photo : La Presse canadienne

Carly a vécu à Thompson en 2016, alors nous avons joué au curling ensemble à l'époque , affirme-t-elle. Quand elle est retournée en Ontario, elle m'a contacté à propos de cette équipe et ils cherchaient un skip.

Jusqu'à présent, l'équipe a joué dans un tournoi ensemble à Winnipeg cette saison. Mais le groupe est en contact régulièrement.

Nous nous entraînons toutes seules et les autres filles jouent ensemble , indique Jennifer Briscoe. Je suis skip d’une équipe ici à Thompson, donc je m'entraîne définitivement en tant que capitaine.

Les parties diffusées en ligne

Bien qu'il y ait beaucoup d'incertitudes concernant le grand bonspiel de cette semaine, une chose est sûre, affirme le capitaine de Thunder Bay, Trevor Bonot : Ce sont les meilleures équipes de notre province.

Vous savez que vous allez affronter les meilleurs des meilleurs et vous devez bien jouer , ajoute-t-il.

Cela pourrait se résumer à un seul lancer. Évidemment, il y a plus que cela, mais c'est à la portée de toutes ces équipes , affirme celui dont l’équipe comprend également Mike McCarville, Jordan Potts et Kurtis Byrd.

Chaque match des éliminatoires de la NOCA de cette année est également diffusé en ligne via CurlingZone.com, ce qui, selon Trevor Bonot, est une bonne nouvelle pour les amateurs de curling qui ne peuvent pas se rendre au centre récréatif de Kenora.

Ils vont avoir du bon curling , dit-il à propos de ceux qui se vont se brancher pour regarder. Ils vont assister à un spectacle.

Nous voulons tous gagner. Et il y aura beaucoup d'intensité et de passion. Je pense que cela se verra.

Avec les informations de Kris Ketonen de CBC