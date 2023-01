Caucus : Québec solidaire vise un 12e député

Le candidat solidaire, l’avocat en immigration Guillaume Cliche-Rivard, est arrivé deuxième aux élections d'octobre dans cette circonscription du sud-ouest de Montréal, avec 28 % des voix, à moins de 3000 votes derrière la cheffe libérale.

Cette année, Québec solidaire mise sur le même candidat. Le gouvernement a jusqu'au mois de mai pour déclencher l'élection partielle.

Je veux amener ma petite couleur au niveau de l'immigration, de la justice, et je vais adresser ces sujets pendant la campagne , a souligné le candidat, réuni dimanche et lundi avec les 11 députés solidaires en vue de préparer la prochaine session parlementaire qui s'amorce le 31 janvier.

L’avocat en immigration GuillaumeCliche-Rivard, est arrivé deuxième aux élections d'octobre dans cette circonscription du sud-ouest de Montréal. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

Lors de son caucus, le parti abordera entre autres les thèmes du coût de la vie, de la santé et de l'environnement. La première facture des Québécois, c'est le logement, et on est face à un premier ministre qui ne comprend pas la crise du logement , a affirmé le chef parlementaire et porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

L'automne dernier, Québec solidaire a réclamé un gel des tarifs gouvernementaux pendant un an afin d'aider les ménages à combattre la hausse fulgurante du coût de la vie.

En caucus, Gabriel Nadeau-Dubois devrait également réitérer sa demande de tenir une commission parlementaire d'urgence sur la démission surprise de la PDG d'Hydro-Québec Sophie Brochu.

Avec des informations de Marie-Josée Paquette Comeau