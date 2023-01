Incendie dans un immeuble résidentiel à Moncton, 4 personnes transportées à l’hôpital

Selon le chef de peloton Brian McDonald, les pompiers ont été dépêchés vers 7 h sur les lieux d'une résidence qui abrite trois appartements, à l’intersection de la rue Bonaccord et de la rue Princess. Le feu semblait provenir du logement situé à l'arrière.

Ils ont trouvé quatre personnes qui étaient inconscientes dans l'appartement. Ces personnes-là ont été enlevées de l’appartement et amenées en ambulance et transportées à l'hôpital , explique le chef pompier. On ne connaît pas pour le moment leur état de santé exact.

Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’incendie. Photo : Radio-Canada / Nouemsi Njiké

Selon Brian McDonald, une cinquième personne a réussi à s’échapper de l'appartement.

Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’incendie.

D’après les renseignements de Nouemsi Njiké