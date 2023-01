Le NCSM Fredericton quitte Halifax pour une mission de 6 mois

Le navire, avec 256 marins à bord, est parti à 14 heures pour participer à l'opération Réassurance.

Le gouvernement fédéral affirme que le soutien des Forces armées canadiennes à l' OTAN contribue à rendre l'Europe centrale et orientale plus sécuritaire et plus stable.

L'opération Reassurance a débuté il y a neuf ans et compte sur le déploiement d’environ un millier de membres des Forces armées canadiennes. Elle est d’autant plus importante depuis l’invasion russe en Ukraine.

Le NCSM Montréal et un navire de ravitaillement accompagneront le NCSM Fredericton dans son voyage à travers l'Atlantique.

Des centaines de personnes ont assisté à la cérémonie de départ, dont beaucoup étaient des membres de la famille de marins.

Taryn Begin est partie pour son premier déploiement sur le NCSM Fredericton. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

C’est un premier déploiement pour Taryn Begin qui n’a jamais été éloignée de son mari et de ses deux fils pour si longtemps.

C’est gros et j’ai peur, mais j’ai dit à mes enfants que c'est important de faire des choses qui nous font peur , a confié la maman, également major dans les forces canadiennes.

Mes enfants savent ce qui se passe avec la guerre en Ukraine et je leur ai dit pourquoi on fait ça pour montrer notre allégeance aux pays de l'OTAN.

Elle espère pouvoir rester en contact avec ses garçons de 7 et 9 ans gâce à des échanges de courriel et des discussions par vidéo, mais comme c’est son premier déploiement elle n’est pas certaine de comment ça va se dérouler et de l’accès à internet.

Ce qu’elle sait, c’est que la mission est importante.

À son avis, un navire est un signe vraiment visible que le Canada est capable d’envoyer ses militaires pour défendre ses valeurs.

Natasha Leduc trouve difficile de dire au revoir à son partenaire qui est son meilleur ami. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Plus loin sur le quai, Natasha Leduc est venue saluer son partenaire, le maître marin et technicien maritime , Kirby Bentley.

Ça fait longtemps qu'on est ensemble. On s'apprécie beaucoup , a confié la femme en larmes. C'est difficile de ne pas être ensemble parce qu'on est, aussi cheesy que ça peut être, on est de meilleurs amis pis c'est difficile.

Malgré les mois de séparation, Natasha Leduc reconnaît l'importance du travail de son mari et des autres militaires qu'il l'accompagne.

Les forces armées canadiennes doivent quand même avoir une présence à travers le monde, je comprends. a-t-elle dit.

Ce n'est pas la première fois que Natasha Leduc doit dire au revoir à son conjoint, mais elle croit que ce déploiement sera plus difficile que le précédent parce qu’ils sont tous les deux plus proches que jamais.

Deux autres navires de la marine sont rentrés à Halifax en novembre. Ils faisaient partie de la même mission de soutien à l'OTAN à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.