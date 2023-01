La survie du café communautaire L’Accès temporairement assurée

C’est ce que sa fondatrice Manon Girard a soutenu, avec enthousiasme, lundi matin, dans le cadre de l’émission C’est jamais pareil.

Elle a précisé que les fonds provenaient de partout en citant une ribambelle de donateurs associatifs et corporatifs.

Mme Girard a également insisté sur la grande générosité dont certains citoyens ont su faire preuve dans un passé récent.

Des gens sont venus et ils ont laissé 100 $. C’est incroyable ce qui s’est passé. La communauté a dit : ‘’C’est une priorité, le café’’ , a-t-elle lancé.

J’ai pleuré beaucoup de bonheur , a-t-elle reconnu, visiblement touchée par tant de sollicitude.

Le navire a donc évité le naufrage, mais d’autres efforts devront être faits pour le maintenir à flot.

La fondatrice du café communautaire L'Accès, Manon Girard Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Mme Girard a indiqué que les fonds recueillis permettront de terminer l’année financière .

Par contre, des solutions devront être trouvées pour assurer la survie de l'établissement à plus long terme.

C’est la raison pour laquelle un comité de pérennité a déjà été mis sur pied.

Un retour en arrière

À la fin octobre, Manon Girard avait tiré la sonnette d’alarme publiquement.

Elle avait alors affirmé que le café communautaire L'Accès traversait une grave crise et que sa fermeture était imminente si rien n’était fait pour redresser la barre.

Sans surprise, Mme Girard avait invoqué l’inflation et la perte de certains bailleurs de fonds pour expliquer cette situation jugée alarmante.

Elle avait aussi précisé qu’un autre facteur pesait lourdement dans la balance.

Selon elle, les consommateurs plus aisés se faisaient de plus en plus rares dans l'établissement qui accueille de nombreux démunis.

Or, la facturation y est à géométrie variable, c’est-à-dire qu’au moment de payer, chaque client débourse une somme proportionnelle à ses moyens.

Il est aussi possible d’y faire du bénévolat pour obtenir un repas en retour.