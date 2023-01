Le manque de diversité à la commission de police critiqué à Windsor

Le 19 janvier, le conseil municipal a nommé Sophia Chisholm, vice-présidente de la caisse WFCU, lors d'une réunion à huis clos.

Pourtant, plusieurs membres de la communauté racisée avaient posé leur candidature. C'est notamment le cas de Amna Masoodi, étudiante à l'Université de Windsor.

Si elle comprend que son manque d'expérience ne lui ait pas permis d'être retenue, elle regrette néanmoins la décision du conseil municipal de Windsor de nommer un autre membre blanc à une commission déjà entièrement blanche.

Pour elle, cela démontre à quel point les membres du conseil sont déconnectés des minorités de la région . Elle estime que la police doit refléter la communauté qu'elle sert, y compris les membres du conseil de surveillance.

Un groupe géant de Blancs n'est tout simplement pas capable de s'occuper de toutes les minorités de la ville sans l'aide et les conseils des véritables minorités qui y vivent , souligne-t-elle.

Un avis relayé par Leslie McCurdy, présidente du Conseil noir de Windsor-Essex.

Le conseil de police et les autres conseils et commissions devraient être représentatifs de l'ensemble de la communauté, de manière à ce que les voix de chacun soient présentes à la table. Sinon, les gens et certaines choses ne sont pas pris en compte , précise-t-elle.

Mme McCurdy avait elle aussi posé sa candidature pour un siège à la commission l'année dernière, sans succès. Elle n'avait pas non plus reçu de réponse.

Une obligation légale

La législation provinciale exige pourtant que les conseils municipaux représentent fidèlement la diversité de la communauté.

Chaque municipalité qui maintient un conseil municipal doit préparer et, par résolution, approuver un plan de diversité pour s'assurer que les membres du conseil municipal nommés par la municipalité sont représentatifs de la diversité de la population de la municipalité , indique la Loi sur les services de police de l'Ontario, approuvée en 2019.

Pour cette année, le maire Drew Dilkens demeure président de la commission. La conseillère du quartier 6 Jo-Ann Gignac est de retour après un an de pose dans le siège de la vice-présidente.

La province a par ailleurs renouvelé le mandat de trois ans de Robert de Verteuil, qui avait été nommé en 2019. Par contre, le siège de Denise Ghanam reste à pourvoir.

Une approche plus proactive

Pour Amna Masoodi, la Ville devrait faire un effort plus ciblé pour trouver des personnes qualifiées et diversifiées pour siéger sur la commission de police au lieu de se contenter d'attendre les candidatures.

Interrogé sur la décision du conseil municipal et son manque de diversité, le maire Drew Dilkens souligne dans une déclaration envoyée par courriel à CBC que deux femmes siègent à la commission.

Le rôle du conseil n'est pas de diriger les opérations de police de quelque manière que ce soit, donc suggérer que les membres du conseil soient nommés sur la base d'un agenda spécifique ou d'une prérogative opérationnelle créerait un dangereux précédent pour toute commission de service de police , indique-t-il.

Il ajoute que les hauts responsables de la police se sont engagés à travailler avec des personnes marginalisées et vulnérables ainsi qu'avec des communautés diverses.

Ce travail devrait être mesuré par les résultats sur le terrain et non par la composition d'un conseil de cinq membres , précise M. Dilkens.

Pour Danardo Jones, professeur de droit à l'Université de Windsor, qui fait des recherches sur le maintien de l'ordre, s'assurer que la commission représente la diversité de la communauté devrait être une priorité.

Nous espérons que les personnes qui décident de la politique [de la commission] seront en mesure de définir ce que je pense être le ton approprié pour les services de police , soutient-il. Nous ne parlons pas de directives opérationnelles, mais de donner le ton. Que voulons-nous dire exactement lorsque nous parlons d'une police efficace ?

Selon M. Jones, historiquement, le maintien de l'ordre est un domaine dominé par les blancs et les hommes, sans diversité. Cela inclut les conseils qui supervisent ces agents assermentés.

[Ils sont] généralement dépourvus de certaines des réalités souterraines. La culture policière d'aujourd'hui doit s'éloigner de cette façon de penser , conclut-il.

Avec des informations de CBC