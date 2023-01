Fermeture temporaire d’une intersection achalandée à Toronto

Les déplacements au centre-ville de Toronto pourraient être plus compliqués au cours des deux prochaines semaines. La réparation d'une conduite d'eau force la fermeture temporaire de certaines rues.

La rue King Ouest est fermée entre les ruesYork et Simcoe et l'avenue University est fermée entre les rues Adelaide Ouest et Wellington Ouest, selon la Ville de Toronto.

Cette fermeture permettra d'effectuer des travaux de réparation d'une conduite d'eau principale brisée, l'intersection de la rue King Ouest et de l'avenue University.

Les réparations devraient être terminées dans environ deux semaines, assure la municipalité.

L'intersection restera fermée pendant la durée des travaux.

Les équipes travailleront 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour effectuer les réparations le plus rapidement possible.

Les piétons peuvent accéder aux trottoirs du côté ouest, en direction nord et sud, et aux deux trottoirs en direction est et ouest.

Le transport en commun dans ce secteur sera également perturbé.

Le tramway de la CTT 504A King ne sera pas en service entre la rue Sumach et Springhurst Loop. Le tramway 504B ne sera pas en service entre la rue Church et la station de métro Dundas West.

Des navettes seront en circulation entre la station de métro Dundas West et l'intersection entre les rues King et River.

Ces travaux n'ont pas d'impact sur le service de métro.