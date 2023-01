Tempête de neige à prévoir dès mercredi dans le sud de l’Ontario

Une dépression du Texas devrait déverser de la neige sur le sud de l'Ontario tard mercredi et jusqu'à jeudi, selon Environnement Canada.

D'importantes chutes de neige sont à prévoir à partir de tard mercredi jusqu'à jeudi, selon l'agence fédérale.

Une accumulation de neige de 10 cm à 15 cm est possible, avec par endroits une accumulation plus importante pouvant atteindre jusqu'à 20 cm, précise Environnement Canada.

À lire aussi : La grisaille sera encore présente la semaine prochaine

L'accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles et la neige réduira la visibilité dans les rues.

Ces conditions météorologiques seront notamment similaires à Toronto, Kingston et Ottawa et dans les régions de York et Durham comme à Waterloo, Newmarket, Pickering et Vaughan, entre autres.