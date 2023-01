Les étudiants étrangers sont de retour à l’UdeS

C'est notamment avec un repas traditionnel, comprenant de la tourtière du Lac Saint-Jean, que les étudiants ont pu célébrer tous ensemble.

On s'amuse toujours beaucoup à la soirée d'accueil d'hiver. On en fait une à chaque session, à chaque rentrée, mais celle d'hiver, on la dédie à nos traditions québécoises. On leur apprend des danses traditionnelles, on leur apprend des chansons à répondre, quelques expressions québécoises , explique la directrice générale de l'Université de Sherbrooke International, Pascale Lafrance.

« L'expression, il fait frette, c'est important de l'apprendre rapidement. » — Une citation de Pascale Lafrance, directrice générale de l'Université de Sherbrooke International

À l'automne, les 500 étudiants étrangers ont plutôt eu droit à la fameuse poutine. Mais peu importe le menu, l'essentiel est de se regrouper.

Certains arrivent avec des amis. Ils se connaissent, mais d'autres arrivent tout seuls et c'est une façon de briser la glace et de se faire deux ou trois premières connaissances , ajoute Pascale Lafrance.

Plus du tiers des étudiants internationaux sont des Français. Plusieurs d'entre eux, rencontrés lors de l'activité, se sont dits impressionnés par l'accueil des Québécois. Les personnes sont très très chaleureuses. Le jour de mon arrivée, c'était en pleine nuit. Le chauffeur d'autobus m'a expliqué, il m'a tout dit. Ce sont toutes les expressions québécoises qui ajoutent de la chaleur dans le vocabulaire , a témoigné une étudiante.

Les grands espaces et l'architecture de la ville ont également été soulignés par le même groupe de jeunes.

Plusieurs étudiants sont originaires du Maghreb ou de l'Afrique. Ils doivent, quant à eux, s'acclimater au froid. Je pense que l'être humain peut s'habituer à n'importe quelle situation. Vu qu'on est venu ici pour étudier, avoir un bon niveau d'études, on est obligé de s'habituer à certaines choses , a dit l'un d'eux.

L'Université de Sherbrooke espère retrouver sous peu le même nombre d'étudiants internationaux d'avant la pandémie. C'est un phénomène qui commence à être bien documenté et on espère que le vent va tourner parce que ce sont des nombres quand même assez importants et il y a beaucoup d'espoir qui est fondé sur des études à l'étranger pour ces étudiants-là, a conclu la directrice générale de l'Université de Sherbrooke International, Pascale Lafrance.

Avec les informations de Jean Arel