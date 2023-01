Après la neige, la pluie en N.-É. sauf pour certaines régions du nord

Plusieurs avertissements météorologiques ont été émis par Environnement Canada pour une grande partie de la province, avec de la neige, de la pluie verglaçante et de fortes pluies en route.

Les conditions météorologiques entraînent l’annulation des classes à l'École acadienne de Truro et un retour à la maison plus tôt pour les élèves de l'École NDA. Les classes se termineront à midi pour l’établissement francophone de Chéticamp.

Pluie

Des avertissements de pluie sont en vigueur pour certaines parties de la partie continentale de la Nouvelle-Écosse et du Cap-Breton avec 25 à 40 millimètres attendus avant lundi soir.

Environnement Canada a émis des avertissements de pluie pour tous les comtés de la Nouvelle-Écosse sauf les deux comtés de Cumberland ou ce sont des avertissements de neige.

Les précipitations ont commencé sous forme de neige dans la nuit, sauf le long de la côte atlantique, où c'était de la pluie dès le départ.

La neige abondante de la nuit a causé quelques pannes d'électricité dans le centre de la province et la vallée d'Annapolis. À compter de 6h un peu plus de 1400 foyers n'avaient plus de courant. Nova Scotia Power prévoit un retour du service en après-midi.

Dans les régions de l'ouest, de fortes pluies devraient se transformer en averses lundi après-midi, tandis que dans les régions de l'est, la pluie devrait diminuer d'ici lundi soir.

Il pourrait y avoir des inondations dans les zones basses.

Toute cette pluie mène aussi à la fermeture de Ski Martock au moins pour la journée de lundi. Le mont de ski près de Windsor venait de connaître une fin de semaine achalandée après avoir reçu sa première vraie bordée de neige.

Neige

Dans le nord de la Nouvelle-Écosse, Environnement Canada a émis des avertissements de chute de neige pour le nord du comté de Cumberland, soit dans le passage de Cobequid et le bassin Minas. Ces régions peuvent s'attendre à recevoir jusqu'à 25 centimètres de neige.

Les chutes de neige pourraient être abondantes lundi matin et se terminer mardi matin.

Il y a aussi un risque de pluie verglaçante lundi.

Il est conseillé aux conducteurs de faire attention aux conditions routières changeantes, à l'accumulation rapide de neige et à la visibilité réduite, ce qui peut rendre la conduite difficile à certains endroits.

Mélange de neige et de pluie

Des bulletins météorologiques spéciaux ont également été émis dans les comtés de Colchester.

Cette région verra de la neige devenant parfois abondante lundi matin.

La neige pourrait se transformer en pluie lundi, avant de redevenir neige lundi soir.

Lundi apporte également un risque de pluie verglaçante dans ces régions.

Les chutes de neige devraient atteindre 10 à 15 centimètres avant de se terminer mardi matin.