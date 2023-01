Pérou : la prise de Lima n’aura pas lieu

La prise de Lima n’a pas eu lieu. Les milliers de paysans autochtones venus du sud pour manifester dans la capitale péruvienne ont eu une belle première journée. Ils ont fait parler d’eux et on les a entendus même si les grands médias se concentraient sur les échauffourées et le vandalisme plutôt que sur le message. Mais les habitants de Lima ne les ont pas suivis. Les étudiants non plus, même s’ils les ont hébergés. Pas un échec, mais presque.