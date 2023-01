La transmission de la culture chinoise en toile de fond du Nouvel An lunaire au Manitoba

Des familles chinoises établies au Manitoba ont allumé dimanche la flamme de la célébration du Nouvel An lunaire avec le souci de transmettre l’héritage culturel chinois aux plus jeunes.

Le Nouvel An lunaire appelé Nouvel An chinois est une des fêtes les plus populaires en Asie orientale. Il survient à l'occasion de la première nouvelle lune du premier mois lunaire.

Dans la capitale, Winnipeg, certaines maisons ont été couvertes de décorations symboliques de la culture, comme dans le quartier Charleswood où l'entrée de la résidence de Rosana Leung-Shing ne trahit rien sur les circonstances.

C'est du bonheur…..premièrement la couleur rouge c'est quelque chose comme le bonheur et la joie , dit-elle.

On prend du temps à nettoyer un tout petit peu plus que d'habitude, ce sont de bonnes énergies pour la maison , ajoute-t-elle.

Rosana Leung-Shing, dans sa résidence à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Cedrick Noufele

Les murs de la maison sont recouverts de petites affiches sur lesquelles sont gravés des vœux de réussite pour la famille et les visiteurs.

Rosana Leung-Shing et son mari Louis Pierre qui ont longtemps vécu à l'île Maurice en Afrique, essaient partout où ils passent d'entretenir à leur manière la flamme de la culture chinoise.

Même moi j'ai perdu des choses que maman avait l’habitude de faire…des préparations...peut être qu’on est plus occupé parce qu'on travaille mais quand on était à la maison, c'est ça que j'ai vu avec les tantes, les grands-mères , souligne Mme Leung-Shing.

Perpétuer la culture

Le plus grand défi pour de nombreux parents de la communauté chinoise est de transmettre le flambeau de cet héritage culturel à leurs enfants, note Louis Pierre.

La culture nous apprend de bonne manière de vivre, du respect pour tout le monde et aussi d'être heureux pour le reste de notre vie , dit-il.

Alors que la troupe de danse Flying Lion se produit dimanche après-midi au restaurant Kum Koon Garden dans le quartier chinois de Winnipeg, Geoffrey Young, le propriétaire de l'établissement, juge important d’associer ses petits-enfants à l'événement qui célèbre l’identité culturelle chinoise.

Mes petits-enfants viennent tous. Ils sont tous venus pour voir ça. Ils étaient très excités. Ils ont également invité leurs amis de l'école à venir , explique M. Young.

Chose certaine, il y a encore beaucoup à faire pour rallier plusieurs jeunes à l’instar d’Alex Zhou, un jeune de 25 ans qui reconnaît ne pas être très enraciné dans sa culture.

À l’occasion de la fête, il dit que le plus important, selon lui, est de passer du temps avec des amis et profiter de la nourriture.

Je ne me soucie pas vraiment de la tradition , a déclaré Alex Zhou. Il faut faire beaucoup de danse... Je ne suis pas ce genre de personne.

Les célébrations de cette année interviennent dans un contexte particulier en raison de la fusillade de masse à Monterey Park, en Californie, tard samedi soir qui a fait au moins 10 morts et 10 blessés alors que des personnes s’étaient réunies pour une célébration du Nouvel An lunaire.

Même si vous voulez donner l'impression que tout va bien […] vous avez toujours cette tristesse en vous de tout ce qui se passe , déplore Rosana Leung Shing.

Avec les informations de Cedrick Noufele et Nathan Liewicki